https://sputnik-georgia.ru/20230516/stalo-izvestno-kogda-poyavyatsya-putevki-v-gruziyu-s-pryamymi-reysami-iz-rossii-277732579.html

Стало известно, когда появятся путевки в Грузию с прямыми рейсами из России

Стало известно, когда появятся путевки в Грузию с прямыми рейсами из России

Разрешение на выполнение прямых авиарейсов уже получили две авиакомпании 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T17:58+0400

2023-05-16T17:58+0400

2023-05-16T18:07+0400

авиасообщение россии и грузии

туризм

экономика

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тбилиси

москва

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Пакетные туры с прямым авиаперелетом из России в Грузию могут появиться до конца мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Разрешение на осуществление прямых перелетов семь раз в неделю уже получили российская авиакомпания "Азимут" и грузинская Georgian Airways.Стоимость билетов авиакомпании Azimuth Airlines Москва-Тбилиси в мае начинается от 17,1 тысячи рублей на одного человека в одну сторону, что дороже, чем рейс с 30-минутной пересадкой в Ереване, отметили в ассоциации. "Цена билетов начинается от 17,1 тысячи рублей в мае на одного человека в одну сторону. И в этом смысле рейс Georgian Airways и Air Dilijans с посадкой в Ереване пока выигрывает: разница в полетном времени составляет 30 минут, а стоимость билетов на 10 процентов ниже", – указали в ассоциации.Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией>>Российская авиакомпания получила разрешение на выполнение рейсов с 17 мая, а Georgian Airways – с 20 мая.Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>.

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авиасообщение россии и грузии, туризм, экономика, грузия, georgian airways, azimuth airlines, тбилиси, москва