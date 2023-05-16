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Стрельба в Тбилиси – ранен мужчина
Стрельба в Тбилиси – ранен мужчина
Повздорившие мужчины приходятся друг другу соседями, но что стало причиной инцидента, пока неизвестно 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T00:17+0400
2023-05-16T00:17+0400
2023-05-16T00:20+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мужчина, получивший огнестрельное ранение в ходе противостояния на улице Зубалашвили в Тбилиси, доставлен в клинику, сообщает Первый канал. По распространенной информации, повздорившие мужчины приходятся друг другу соседями. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. МВД возбудило уголовное дело по двум статьям УК: "Причинение менее тяжкого вреда здоровью" и "Противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Стрельба в Тбилиси – мужчину ранили из оружия около метро "Делиси" >>Преступления предусматривают наказание в виде исправительных работ до 18 месяцев либо домашний арест от шести месяцев до двух лет, либо лишение свободы от двух до четырех лет с ограничением прав, связанных с оружием, либо без такового.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, стрельба, тбилиси
грузия, новости, происшествия, стрельба, тбилиси
Стрельба в Тбилиси – ранен мужчина
00:17 16.05.2023 (обновлено: 00:20 16.05.2023)
Повздорившие мужчины приходятся друг другу соседями, но что стало причиной инцидента, пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Мужчина, получивший огнестрельное ранение в ходе противостояния на улице Зубалашвили в Тбилиси, доставлен в клинику, сообщает Первый канал.
По распространенной информации, повздорившие мужчины приходятся друг другу соседями. Что стало причиной инцидента, пока неизвестно.
МВД возбудило уголовное дело по двум статьям УК: "Причинение менее тяжкого вреда здоровью" и "Противоправные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
Преступления предусматривают наказание в виде исправительных работ до 18 месяцев либо домашний арест от шести месяцев до двух лет, либо лишение свободы от двух до четырех лет с ограничением прав, связанных с оружием, либо без такового.