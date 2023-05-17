https://sputnik-georgia.ru/20230517/dali-vzyatku-chinovniku-i-zavladeli-goszemley-prokuratura-gruzii-predyavila-obvineniya-277781921.html

Дали взятку чиновнику и завладели госземлей: прокуратура Грузии предъявила обвинения

Дали взятку чиновнику и завладели госземлей: прокуратура Грузии предъявила обвинения

Преступления предусматривают наказание на срок от шести до девяти лет 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T20:21+0400

2023-05-17T20:21+0400

2023-05-17T20:21+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Прокуратура Грузии начала уголовное преследование в отношении четырех граждан, которые обвиняются в даче взятки чиновнику, использовании и изготовлении поддельных официальных документов и завладении землей, принадлежащей государству, сообщает пресс-служба ведомства. Согласно доказательствам, полученным прокуратурой, установлено, что обвиняемые передали взятку на тот момент действующему председателю Комиссии по признанию права собственности при Сакребуло Сагареджо.В обмен на взятку они обманным путем присвоили два земельных участка площадью 23,4 га в селе Хашми Сагареджойского района. В результате государству был причинен крупный материальный ущерб.Всем четырем лицам были предъявлены обвинения в "мошенническом завладении чужим имуществом в крупном размере группой лиц по предварительному сговору", а также в "изготовлении и использовании подложного официального документа", а двоим обвиняемым дополнительно инкриминируется "дача взятки должностному лицу" . Преступления предусматривают наказание на срок от шести до девяти лет. Нет вандализму: жители столицы стали активно использовать приложение Fix Tbilisi >>Поскольку бывший глава Комиссии по признанию права собственности при Сакребуло Сагареджо скончался, в отношении его уголовное преследование не начиналось. Прокуратура уже обратилась в суд с ходатайством о применении меры пресечения в отношении обвиняемых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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прокуратура, генеральная прокуратура грузии, главная прокуратура грузии, грузия, происшествия, новости, преступность в грузии