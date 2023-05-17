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https://sputnik-georgia.ru/20230517/zhiteli-stolitsy-za-sutki-poslali-cherez-prilozhenie-fix-tbilisi-bolee-180-soobscheniy--277777450.html
Жители столицы за сутки послали через приложение Fix Tbilisi более 180 сообщений
Жители столицы за сутки послали через приложение Fix Tbilisi более 180 сообщений
Новое приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T17:38+0400
2023-05-17T17:45+0400
тбилиси
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каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси за сутки получила более 180 сообщений через специальное мобильное приложение Fix Tbilisi, благодаря которому горожане могут оповещать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре, заявил мэр Каха Каладзе. Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы &gt;&gt;Приложение запущено мэрией 16 мая. Оно объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store. Мэр Тбилиси поблагодарил общественность за заботу о порядке в городе и заявил, что с вандализмом нужно бороться вместе, а в этом вопросе важна поддержка и содействие всех граждан столицы. Штрафы за вандализм в Грузии утверждены парламентом &gt;&gt;"Это очень интересная программа, и я уверен, что она будет успешно функционировать", - подчеркнул Каладзе. До этого граждане сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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тбилиси, тбилиси, грузия, новости, каха каладзе, общество

Жители столицы за сутки послали через приложение Fix Tbilisi более 180 сообщений

17:38 17.05.2023 (обновлено: 17:45 17.05.2023)
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov / Перейти в фотобанкДевушка наблюдает частичное солнечное затмение в Москве
Девушка наблюдает частичное солнечное затмение в Москве - Sputnik Грузия, 1920, 17.05.2023
© photo: Sputnik / Vladimir Trefilov
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Новое приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси за сутки получила более 180 сообщений через специальное мобильное приложение Fix Tbilisi, благодаря которому горожане могут оповещать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре, заявил мэр Каха Каладзе.
Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы >>
Приложение запущено мэрией 16 мая. Оно объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store.

"Вчера мы задействовали новое приложение Fix Tbilisi - оно дает нам возможность идентифицировать разные проблемные вопросы. На этом этапе подобрано 4 направления. Активность довольно высока. Уже поступило свыше 180 сообщений", - сказал Каладзе.

Мэр Тбилиси поблагодарил общественность за заботу о порядке в городе и заявил, что с вандализмом нужно бороться вместе, а в этом вопросе важна поддержка и содействие всех граждан столицы.
Штрафы за вандализм в Грузии утверждены парламентом >>
"Это очень интересная программа, и я уверен, что она будет успешно функционировать", - подчеркнул Каладзе.
До этого граждане сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.
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