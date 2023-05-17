https://sputnik-georgia.ru/20230517/zhiteli-stolitsy-za-sutki-poslali-cherez-prilozhenie-fix-tbilisi-bolee-180-soobscheniy--277777450.html

Жители столицы за сутки послали через приложение Fix Tbilisi более 180 сообщений

Жители столицы за сутки послали через приложение Fix Tbilisi более 180 сообщений

Новое приложение можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T17:38+0400

2023-05-17T17:38+0400

2023-05-17T17:45+0400

тбилиси

тбилиси

грузия

новости

каха каладзе

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0a/1a/271673120_0:290:3077:2021_1920x0_80_0_0_8f8c31f81a5e33cb4a10d806f46a602e.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси за сутки получила более 180 сообщений через специальное мобильное приложение Fix Tbilisi, благодаря которому горожане могут оповещать муниципальные власти о поврежденной инфраструктуре, заявил мэр Каха Каладзе. Мэрия запустила приложение Fix Tbilisi для реагирования на инфраструктурные проблемы >>Приложение запущено мэрией 16 мая. Оно объединяет 4 типа проблем: повреждение дорожной инфраструктуры, деревьев и растений, наружного освещения и парковой инфраструктуры. Fix Tbilisi можно скачать в интернет-магазине Google Play и App Store. Мэр Тбилиси поблагодарил общественность за заботу о порядке в городе и заявил, что с вандализмом нужно бороться вместе, а в этом вопросе важна поддержка и содействие всех граждан столицы. Штрафы за вандализм в Грузии утверждены парламентом >>"Это очень интересная программа, и я уверен, что она будет успешно функционировать", - подчеркнул Каладзе. До этого граждане сообщали о повреждениях инфраструктуры с помощью горячей линии мэрии Тбилиси и районных управ или соцсетей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

тбилиси, тбилиси, грузия, новости, каха каладзе, общество