https://sputnik-georgia.ru/20230517/den-splochennosti-i-svyatosti-semi-otmechayut-v-gruzii-277741689.html

День сплоченности и святости семьи отмечают в Грузии

День сплоченности и святости семьи отмечают в Грузии

День сплоченности и святости семьи был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T09:01+0400

2023-05-17T09:01+0400

2023-05-17T09:01+0400

грузия

новости

общество

грузинская православная церковь

илия второй

день сплоченности и святости семьи

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Девятый год подряд в Грузии отмечается День сплоченности и святости семьи.День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии.День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства"."Если семьи будут крепкими, крепким и непоколебимым будет и государство", – заявил глава Грузинской Православной церкви, утверждая праздник. Православную святыню доставят в Грузию ко Дню святости семьи >>Согласно информации Патриархии, 17 мая местоблюститель митрополит Шио проведет службу в храме Кашвети, которая начнется в 12:00 по местному времени. После службы пройдет праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба.День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, грузинская православная церковь, илия второй, день сплоченности и святости семьи