https://sputnik-georgia.ru/20230517/est-popytka-razrusheniya-traditsionnykh-tsennostey--vladyka-shio--277780962.html
Есть попытка разрушения традиционных ценностей – местоблюститель главы ГПЦ Грузии
Есть попытка разрушения традиционных ценностей – местоблюститель главы ГПЦ Грузии
Сегодня защита семьи, традиционного брака, жизни – это настоящая борьба за права человека, напомнил священнослужитель 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T20:46+0400
2023-05-17T20:46+0400
2023-05-17T20:52+0400
новости
общество
грузия
илия второй
тбилиси
католикос-патриарх всея грузии илия ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277765844_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8642253f7d678e6fbce373691df27b95.jpg
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Попытка разрушения традиционных ценностей наблюдается в ряде стран и это отражается и в Грузии, заявил местоблюститель Патриарха Грузии, владыка Шио во время проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.Владыка Шио провел проповедь в связи с Днем сплоченности и святости семьи. "Мы ясно видим, что в ряде стран есть попытка разрушения и обрушения традиционных ценностей, когда осуществляются нападки на брак между мужчиной и женщиной, как на единственную и нормальную форму, установленную Богом", – сказал владыка Шио. Шествие в честь Дня святости семьи прошло в Тбилиси >>По его словам, сегодня на уровне законодательств, международных соглашений, документов приняты нормы, поощряющие сожительство вне брака, всякие формы полового извращения, аборты, гендерную идеологию, потерю авторитета родителей и другое.Владыка Шио отметил, что ко всему этому за последние годы добавилось и поощрение смены пола детей. "Все те люди, которые соглашаются с этим, часто говорят о правах человека, но, к сожалению, они не видят или не хотят увидеть главного – у человека есть право просто родиться и жить на этом свете", – сказал священнослужитель. В связи с чем появляется вопрос: на основе чего отнимают у ребенка это право и почему смерть в утробе матери такого ребенка считается законным делом, задался вопросом владыка Шио, рассуждая об абортах. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277765844_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_3e75894607f26b338f2057729007b859.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, общество, грузия, илия второй, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii
новости, общество, грузия, илия второй, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Есть попытка разрушения традиционных ценностей – местоблюститель главы ГПЦ Грузии
20:46 17.05.2023 (обновлено: 20:52 17.05.2023)
Сегодня защита семьи, традиционного брака, жизни – это настоящая борьба за права человека, напомнил священнослужитель
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Попытка разрушения традиционных ценностей наблюдается в ряде стран и это отражается и в Грузии, заявил местоблюститель Патриарха Грузии, владыка Шио во время проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.
Владыка Шио провел проповедь в связи с Днем сплоченности и святости семьи.
"Мы ясно видим, что в ряде стран есть попытка разрушения и обрушения традиционных ценностей, когда осуществляются нападки на брак между мужчиной и женщиной, как на единственную и нормальную форму, установленную Богом", – сказал владыка Шио.
По его словам, сегодня на уровне законодательств, международных соглашений, документов приняты нормы, поощряющие сожительство вне брака, всякие формы полового извращения, аборты, гендерную идеологию, потерю авторитета родителей и другое.
Владыка Шио отметил, что ко всему этому за последние годы добавилось и поощрение смены пола детей.
"Все те люди, которые соглашаются с этим, часто говорят о правах человека, но, к сожалению, они не видят или не хотят увидеть главного – у человека есть право просто родиться и жить на этом свете", – сказал священнослужитель.
В связи с чем появляется вопрос: на основе чего отнимают у ребенка это право и почему смерть в утробе матери такого ребенка считается законным делом, задался вопросом владыка Шио, рассуждая об абортах.
"Поэтому, дорогие братья и сестры, сегодня защита семьи, традиционного брака, жизни – это настоящая борьба за права человека. Это борьба с ложью, со злом и, можно сказать, что это борьба с культурой смерти", – отметил владыка Шио.
День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году.
Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".