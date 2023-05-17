https://sputnik-georgia.ru/20230517/est-popytka-razrusheniya-traditsionnykh-tsennostey--vladyka-shio--277780962.html

Есть попытка разрушения традиционных ценностей – местоблюститель главы ГПЦ Грузии

Есть попытка разрушения традиционных ценностей – местоблюститель главы ГПЦ Грузии

Сегодня защита семьи, традиционного брака, жизни – это настоящая борьба за права человека, напомнил священнослужитель 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T20:46+0400

2023-05-17T20:46+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Попытка разрушения традиционных ценностей наблюдается в ряде стран и это отражается и в Грузии, заявил местоблюститель Патриарха Грузии, владыка Шио во время проповеди в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.Владыка Шио провел проповедь в связи с Днем сплоченности и святости семьи. "Мы ясно видим, что в ряде стран есть попытка разрушения и обрушения традиционных ценностей, когда осуществляются нападки на брак между мужчиной и женщиной, как на единственную и нормальную форму, установленную Богом", – сказал владыка Шио. Шествие в честь Дня святости семьи прошло в Тбилиси >>По его словам, сегодня на уровне законодательств, международных соглашений, документов приняты нормы, поощряющие сожительство вне брака, всякие формы полового извращения, аборты, гендерную идеологию, потерю авторитета родителей и другое.Владыка Шио отметил, что ко всему этому за последние годы добавилось и поощрение смены пола детей. "Все те люди, которые соглашаются с этим, часто говорят о правах человека, но, к сожалению, они не видят или не хотят увидеть главного – у человека есть право просто родиться и жить на этом свете", – сказал священнослужитель. В связи с чем появляется вопрос: на основе чего отнимают у ребенка это право и почему смерть в утробе матери такого ребенка считается законным делом, задался вопросом владыка Шио, рассуждая об абортах. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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