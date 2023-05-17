https://sputnik-georgia.ru/20230517/shestvie-v-chest-dnya-svyatosti-semi-proshlo-v-tbilisi-277772066.html

Шествие в честь Дня святости семьи прошло в Тбилиси

Шествие в честь Дня святости семьи прошло в Тбилиси

У тех, кто остался дома и не принял участия в шествии, должна быть веская на то причина, заявили участники мероприятия 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T15:16+0400

2023-05-17T15:16+0400

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грузия

новости

общество

тбилиси

илия второй

день сплоченности и святости семьи

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Праздничное шествие в честь Дня сплоченности и святости семьи, в котором приняли участие священнослужители и верующие из разных городов Грузии, прошло в центре Тбилиси от храма Кашвети к собору Святой Троицы, сообщает корреспондент Sputnik c места событий. День был учрежден Католикосом-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". "Этот день правда святой для всех грузин и жителей Грузии. Мне кажется, что у тех, кто остался дома и не принял участия в шествии, должна быть веская на то причина. Я не верю, что у кого-то может не быть желания быть здесь", – сказала участница шествия Анна Махарадзе. Шествие в защиту семейных ценностей в центре Тбилиси – фото >>Шествию предшествовала служба местоблюстителя митрополита Шио в Кашвестком храме, которая началась в 12 часов. Владыка Шио зачитал пастве молитву Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии II. День сплоченности и святости семьи был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. Представительства ООН, ЕС и посольства выступили в поддержку ЛГБТКИ+ в Грузии >>С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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