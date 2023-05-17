https://sputnik-georgia.ru/20230517/fraktsiya-natsdvizheniya-teryaet-deputatov-v-parlamente-gruzii-277782083.html

Фракция "Нацдвижения" теряет депутатов в парламенте Грузии

Фракция "Нацдвижения" теряет депутатов в парламенте Грузии

Яблоком раздора стало голосование за кандидатов в Высший совет юстиции 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T20:02+0400

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политика

грузия

новости

бачуки кардава

высший совет юстиции

парламент грузии

единое нацдвижение

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Депутаты парламента Грузии Ника Мачутадзе, Ростом Чхеидзе и Нато Чхеидзе приняли решение покинуть фракцию крупнейшей оппозиционной партии страны "Единое национальное движение" из-за ажиотажа вокруг голосования за новых членов Высшего совета юстиции.Парламент Грузии в среду избрал трех членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, - Тристана Бенашвили, Георгия Гзобава и Зураба Гураспашвили. Это произошло благодаря поддержке нескольких оппозиционеров. Для избрания требовалось минимум 90 голосов, тогда как на сегодняшний день у парламентского большинства всего 82 депутата. При этом он добавил, что депутаты, которые поддержали представленных кандидатов, не были информированы от коллег из оппозиции о том, что не нужно ни за кого голосовать. "Такой договоренности не было. Во всяком случае мы не были ни информированы об этом, ни предупреждены", - сказал он. По ее словам, после голосования состоялся очень тяжелый многочасовой разговор, на котором было принято решение о том, что эти депутаты покидают фракцию.Ни одна из оппозиционных партий или политических групп, представленных в парламенте не поддерживала ни одного из представленных кандидатов в Высший совет юстиции. Среди голосовавших за кандидатов в Высший совет юстиции был и Бачуки Кардава, который также является членом фракции "Единое национальное движение" - объединенная оппозиция "Сила в единстве".Высший совет юстиции представляет собой координирующий орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. В его компетенцию входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, бачуки кардава, высший совет юстиции, парламент грузии, единое нацдвижение, грузинская мечта