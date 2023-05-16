https://sputnik-georgia.ru/20230516/oppozitsiya-nazvala-ultimatumom-predlozhenie-gruzinskoy-mechty-277740610.html
Оппозиция назвала ультиматумом предложение "Грузинской мечты"
Оппозиция назвала ультиматумом предложение "Грузинской мечты"
Для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции 16.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-16T23:59+0400
2023-05-16T23:59+0400
2023-05-16T23:59+0400
грузия
новости
политика
мамука мдинарадзе
леван бежашвили
грузинская мечта
высший совет юстиции
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представители парламентской оппозиции назвали ультиматумом предложение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение дня представить кандидаты в члены Высшего совета юстиции и отметили необходимость дополнительных консультаций. Накануне исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что большинство предлагает каждому политическому субъекту, входящему в оппозицию, в течение вторника представить приемлемых для них кандидатов с кратким обоснованием. Как отметил Мдинарадзе, это позволит определить, есть ли практические шансы на достижение консенсуса по этому вопросу. На данный момент в Высшем совете юстиции пять вакантных мест. Для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции. В настоящее время у "Грузинской мечты" 83 депутатов. "Грузинская мечта" планировала избрать членов в высший совет юстиции еще в декабре 2022 года, однако из-за того, что достичь согласия с оппозицией не удалось, вопрос отложили. На пути к консенсусу – предложение "Грузинской мечты" по кандидатам в Совет юстиции >>По словам депутата от оппозиционной партии "Лело для Грузии", задача оппозиции заключается в том, чтобы в состав Высшего совета юстиции вошли добросовестные и компетентные люди, которые будут защитниками общественного интереса в системе правосудия. Установление подобного срока просто несерьезно и направлено на то, что эти переговоры и этот вопрос просто провалился, отметил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. "Они сами знают, что это нелогично, и как минимум необходимо провести дополнительные консультации с теми людьми", – заявил Даушвили журналистам. Высший совет юстиции представляет собой координирующий орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Именно в его компетенцию входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов. Кобахидзе: Требования ЕС по судебной реформе в Грузии будут выполнены >>Вопрос о нехватки судей в грузинских судах периодически поднимается судебной властью. Именно этой причиной Высший совет юстиции объясняет затянувшиеся рассмотрение дел в судах. Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференцией судей. Еще пять человек назначает парламент, а одного представляет президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, леван бежашвили, грузинская мечта, высший совет юстиции
грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, леван бежашвили, грузинская мечта, высший совет юстиции
Оппозиция назвала ультиматумом предложение "Грузинской мечты"
Для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представители парламентской оппозиции назвали ультиматумом предложение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение дня представить кандидаты в члены Высшего совета юстиции и отметили необходимость дополнительных консультаций.
Накануне исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что большинство предлагает каждому политическому субъекту, входящему в оппозицию, в течение вторника представить приемлемых для них кандидатов с кратким обоснованием. Как отметил Мдинарадзе, это позволит определить, есть ли практические шансы на достижение консенсуса по этому вопросу.
"Мы должны принять данное предложение, но не в форме того ультиматума, что надо (представить кандидата – ред.) в течение 24 часов и т. д. В течение текущей недели мы должны договориться, достичь политического согласия в отношение отдельных кандидатов", – заявил депутат от крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Леван Бежашвили.
На данный момент в Высшем совете юстиции пять вакантных мест. Для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции. В настоящее время у "Грузинской мечты" 83 депутатов.
"Грузинская мечта" планировала избрать членов в высший совет юстиции еще в декабре 2022 года, однако из-за того, что достичь согласия с оппозицией не удалось, вопрос отложили.
По словам депутата от оппозиционной партии "Лело для Грузии", задача оппозиции заключается в том, чтобы в состав Высшего совета юстиции вошли добросовестные и компетентные люди, которые будут защитниками общественного интереса в системе правосудия.
"Безусловно, оппозиция готова содействовать избранию подобных людей. Что касается ультиматумов и установления сроков, включение секундомера – это не тот подход, с которым можно достичь результата", – заявила Нацвлишвили на брифинге.
Установление подобного срока просто несерьезно и направлено на то, что эти переговоры и этот вопрос просто провалился, отметил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили.
"Они сами знают, что это нелогично, и как минимум необходимо провести дополнительные консультации с теми людьми", – заявил Даушвили журналистам.
Высший совет юстиции представляет собой координирующий орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Именно в его компетенцию входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов.
Вопрос о нехватки судей в грузинских судах периодически поднимается судебной властью. Именно этой причиной Высший совет юстиции объясняет затянувшиеся рассмотрение дел в судах.
Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференцией судей. Еще пять человек назначает парламент, а одного представляет президент.