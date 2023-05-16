https://sputnik-georgia.ru/20230516/oppozitsiya-nazvala-ultimatumom-predlozhenie-gruzinskoy-mechty-277740610.html

Оппозиция назвала ультиматумом предложение "Грузинской мечты"

Оппозиция назвала ультиматумом предложение "Грузинской мечты"

Для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции 16.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-16T23:59+0400

2023-05-16T23:59+0400

2023-05-16T23:59+0400

грузия

новости

политика

мамука мдинарадзе

леван бежашвили

грузинская мечта

высший совет юстиции

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Представители парламентской оппозиции назвали ультиматумом предложение правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в течение дня представить кандидаты в члены Высшего совета юстиции и отметили необходимость дополнительных консультаций. Накануне исполнительный секретарь "Грузинской мечты" Мамука Мдинарадзе заявил, что большинство предлагает каждому политическому субъекту, входящему в оппозицию, в течение вторника представить приемлемых для них кандидатов с кратким обоснованием. Как отметил Мдинарадзе, это позволит определить, есть ли практические шансы на достижение консенсуса по этому вопросу. На данный момент в Высшем совете юстиции пять вакантных мест. Для избрания каждого члена Высшего совета юстиции необходимо 90 голосов, а такого числа нет ни у "Грузинской мечты", ни у оппозиции. В настоящее время у "Грузинской мечты" 83 депутатов. "Грузинская мечта" планировала избрать членов в высший совет юстиции еще в декабре 2022 года, однако из-за того, что достичь согласия с оппозицией не удалось, вопрос отложили. На пути к консенсусу – предложение "Грузинской мечты" по кандидатам в Совет юстиции >>По словам депутата от оппозиционной партии "Лело для Грузии", задача оппозиции заключается в том, чтобы в состав Высшего совета юстиции вошли добросовестные и компетентные люди, которые будут защитниками общественного интереса в системе правосудия. Установление подобного срока просто несерьезно и направлено на то, что эти переговоры и этот вопрос просто провалился, отметил в свою очередь депутат от оппозиционной партии "За Грузию" Михаил Даушвили. "Они сами знают, что это нелогично, и как минимум необходимо провести дополнительные консультации с теми людьми", – заявил Даушвили журналистам. Высший совет юстиции представляет собой координирующий орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. Именно в его компетенцию входит назначение судей двух первых инстанций и отбор кандидатов в судьи Верховного суда, а также проведение квалификационных экзаменов. Кобахидзе: Требования ЕС по судебной реформе в Грузии будут выполнены >>Вопрос о нехватки судей в грузинских судах периодически поднимается судебной властью. Именно этой причиной Высший совет юстиции объясняет затянувшиеся рассмотрение дел в судах. Высший совет юстиции состоит из 15 человек. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избранных членами Конференцией судей. Еще пять человек назначает парламент, а одного представляет президент.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, мамука мдинарадзе, леван бежашвили, грузинская мечта, высший совет юстиции