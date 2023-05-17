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Диаспора будет активнее участвовать в развитии Грузии – инициатива парламента
Диаспора будет активнее участвовать в развитии Грузии – инициатива парламента
Тематические исследования по вопросам диаспоры будут проводиться с привлечением высококвалифицированных международных экспертов 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T07:01+0400
2023-05-17T07:01+0400
2023-05-17T08:09+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламентский комитет по делам диаспоры и вопросам Кавказа приступает к тематическому исследованию, которое поможет активно вовлечь грузинскую диаспору в развитие страны, сообщает пресс-служба законодательного органа. Тема исследования – вовлечение диаспоры в развитие Грузии, привлечение устойчивого капитала диаспоры По его словам, тематические исследования будут проводиться с привлечением высококвалифицированных международных экспертов. В процессе тематического исследования парламентский комитет будет активно сотрудничать с различными отраслевыми ведомствами, среди которых: Министерство иностранных дел, Правительственная комиссия по вопросам миграции Министерства юстиции, Национальная служба статистики. МИД Грузии вручил награды представителям диаспоры >>Над аналитическим документом, в котором будет рассмотрена общая ситуация с миграционными процессами в Грузии, политика и стратегии разных стран в отношении диаспоры, программы взаимодействия с диаспорой, уже работают международные эксперты. Более 100 тысяч граждан Грузии, по данным на 1 января 2023 года, уехали из страны в 2022 году, а вернулись на родину 54 405 человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, политика, новости, грузинская диаспора, парламент грузии
грузия, политика, новости, грузинская диаспора, парламент грузии
Диаспора будет активнее участвовать в развитии Грузии – инициатива парламента
07:01 17.05.2023 (обновлено: 08:09 17.05.2023)
Тематические исследования по вопросам диаспоры будут проводиться с привлечением высококвалифицированных международных экспертов
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Парламентский комитет по делам диаспоры и вопросам Кавказа приступает к тематическому исследованию, которое поможет активно вовлечь грузинскую диаспору в развитие страны, сообщает пресс-служба законодательного органа.
Тема исследования – вовлечение диаспоры в развитие Грузии, привлечение устойчивого капитала диаспоры
"С целью активного вовлечения грузинской диаспоры в анализ текущих миграционных процессов и развития страны комитет, учитывая высокую вовлеченность общества и публичный интерес, счел целесообразным провести тематическое исследование по представленному вопросу", – сказал председатель комитета Бека Одишария.
По его словам, тематические исследования будут проводиться с привлечением высококвалифицированных международных экспертов.
В процессе тематического исследования парламентский комитет будет активно сотрудничать с различными отраслевыми ведомствами, среди которых: Министерство иностранных дел, Правительственная комиссия по вопросам миграции Министерства юстиции, Национальная служба статистики.
Над аналитическим документом, в котором будет рассмотрена общая ситуация с миграционными процессами в Грузии, политика и стратегии разных стран в отношении диаспоры, программы взаимодействия с диаспорой, уже работают международные эксперты.
Более 100 тысяч граждан Грузии, по данным на 1 января 2023 года, уехали из страны в 2022 году, а вернулись на родину 54 405 человек.