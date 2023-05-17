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Грузия рассчитывает на статус кандидата в Евросоюз в конце года – премьер

Грузия рассчитывает на статус кандидата в Евросоюз в конце года – премьер

Грузия ждет окончательного решения Еврокомиссии о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС в конце года 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T13:04+0400

2023-05-17T13:04+0400

2023-05-17T13:13+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия заслуживает предоставления ей статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз и рассчитывает получить его в конце года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили журналистам на четвертом саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике.Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова.Как отметил глава грузинского правительства, необходимо, чтобы наша страна получила заслуженный статус. "Поскольку это будет посланием со стороны Европы в адрес нашего населения, нашего народа, нас, и мы, скажем так, не ждем иного решения", – отметил Гарибашвили. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого>>Однако, безусловно, Грузии необходимо очень много работать, чтобы убедить европейских друзей в том, что другой альтернативы просто нет, подчеркнул премьер. Гарибашвили находится с визитом в Исландии, где примет участие в четвертом саммите глав государств и правительств Совета Европы в Рейкьявике. Планируется выступление главы грузинского правительства с речью перед участниками саммита."Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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