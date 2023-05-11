https://sputnik-georgia.ru/20230511/premer-evrosoyuz-prodolzhaet-torgovat-s-rossiey-a-gruziyu-prizyvayut-ne-delat-etogo-277590938.html

Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого

Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого

Авиасообщение является частью торгово-экономических отношений, поэтому Грузия за возобновление прямых полетов в Россию, сказал Гарибашвили 11.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-11T21:16+0400

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ТБИЛИСИ, 11 мая — Sputnik. Грузию призывают не возобновлять прямое авиасообщение с Россией и прекратить экономические связи с ней, тогда как сам Евросоюз в 2022 году наторговал с РФ почти на 300 миллиардов долларов, заявил глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили.Ранее в четверг Евросоюз призвал Грузию, которая стремится стать кандидатом в члены ЕС, присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций. Об этом заявил пресс-спикера вице-президента Еврокомиссии Петера Стано."Я сегодня послушал заявление одного из представителей Евросоюза. И хочу объяснить нашему обществу, что то, на сколько Евросоюз торгует с Россией за четыре дня, наша страна торгует в течение всего года. То есть, Евросоюз, которому не понравились эти полеты, торговля и экономика с Россией, по сей день торгует с Россией", - заявил Гарибашвили журналистам. В 2022 году Грузия наторговала с Россией примерно на 2,5 миллиарда долларов, что, по словам премьера, является 0,3% от всего российского торгового оборона. Евросоюз же, по данным Евростата, которые приводит РИА Новости, - почти на 260 миллиардов долларов, что стало максимумом за восемь лет. Премьер подчеркнул, что эти деньги поступили в Россию из Евросоюза в разгар конфликта на Украине.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Прямым полетам бытьАвиасообщение является лишь малой частью торгово-экономических отношений, поэтому Грузия за возобновление прямых полетов в Россию, сказал глава грузинского правительства.Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии?>>В среду президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому снимается запрет на прямое авиасообщение с Грузией, который был введен летом 2019 года. Тогда поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.При этом он заверил западных партнеров Грузии в том, что все будет сделано с соблюдением международных ограничений - полеты будут осуществляться только на тех самолетах и тех компании, на которых не распространяются антироссийские санкции. "Подсанкционные компании, подсанкционные индивиды не смогут пользоваться территорией нашей страны. Не было зафиксировано ни одного такого факта", - сказал Гарибашвили. Он подчеркнул, что разные компании уже выразили желание начать осуществлять прямые полеты между Грузией и Россией. "Так что безо всякого напряжения хочу успокоить наших друзей в Европе, настоящих друзей: это экономические, торговые отношения", - добавил он. Президент Грузии: забота о диаспоре начинается с упрощения получения гражданства страны>>При этом премьер подчеркнул, что на сегодняшний день прямое авиасообщение с Россией есть у Китая, Турции, которая является членом НАТО и имеет статус кандидата в ЕС, ОАЭ, Израиля, который является одним из главных стратегических партнеров США. "Для меня Израиль - страна, с которой можно брать пример по многим направлениям, так как они всегда следуют и проводят свою национальную политику в отношениях со всеми странами", - сказал Гарибашвили. Он также отметил, что прямое авиасообщение с Россией есть у Азербайджана и у Армении. К примеру, между Россией и Азербайджаном осуществляется 130 рейсов в неделю, а между Россией и Израилем - более 100.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, украина, ираклий гарибашвили