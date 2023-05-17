https://sputnik-georgia.ru/20230517/kaladze-otmetil-uspekh-gruzinskogo-muzeya-ili-chavchavadze-na-european-museums-forum-277778370.html

Каладзе отметил успех грузинского музея Ильи Чавчавадзе на European Museums Forum

Каладзе отметил успех грузинского музея Ильи Чавчавадзе на European Museums Forum

Грузинский музей снискал признание Европы наряду с музеями Великобритании, Голландии, Австрии, Бельгии и Швейцарии 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T19:01+0400

2023-05-17T19:01+0400

2023-05-17T19:01+0400

илья чавчавадзе

каха каладзе

тбилиси

европа

грузия

новости

ванский археологический музей-заповедник

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэр Тбилиси Каха Каладзе отметил успех грузинского литературно-мемориального музея Ильи Чавчавадзе на конкурсе European Museums Forum, где учреждение упомянули в категории "Специальный приз". Премию "Европейский музей года" учредили в 1977 году. Конкурс, проходящий под эгидой Совета Европы, направлен на признание передового опыта музейной сферы Европы и способствует развитию инновационных подходов в музейном пространстве.Стоит отметить, что на этом конкурсе в номинации The Silletto "За включенность и участие общественности" победил еще один грузинский музей – Археологический музей-заповедник имени Отара Лордкипанидзе в Вани. Музей Чавчавадзе открыли на улице Джавахишвили в центре Тбилиси в 1982 году. В свое время здание принадлежало сестре Ильи Чавчавадзе – Элизабет. Муж Элизабет – Александр Сагинашвили – построил его еще в 1880 году. Два музея Грузии стали призерами конкурса European Museums Forum >>Илья Чавчавадзе жил в этом доме в 1888-1901 годах вместе с женой Ольгой Гурамишвили. С этим домом связаны годы активной общественной, политической и творческой жизни Ильи. Здесь же функционировала редакция и типография газеты "Иверия", которую основал Чавчавадзе. В XIX веке дом был известен тем, что по четвергам здесь собиралось избранное общество и устраивались литературные вечера. Сейчас в комплекс музея входит башня, винные погреба, хлебный амбар, водная мельница и пекарня.Сегодня в Литературно-мемориальном музее Чавчавадзе хранятся различные материалы, связанные с жизнью и творчеством Ильи: мемориальные предметы, личные архивы, издания его произведений, а также литература, посвященная его творчеству и жизни. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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илья чавчавадзе, каха каладзе, тбилиси, европа, грузия, новости, ванский археологический музей-заповедник