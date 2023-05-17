https://sputnik-georgia.ru/20230517/kogda-v-tbilisi-rasshiryat-set-metropolitena-277783585.html
Когда в Тбилиси расширят сеть метрополитена?
Когда в Тбилиси расширят сеть метрополитена?
Все схемы, планы, направления и локации новых линий метро подготовлены, заявили власти 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T21:42+0400
2023-05-17T21:42+0400
2023-05-17T21:42+0400
метро
тбилисский метрополитен
тбилиси
новости
грузия
ираклий хмаладзе
тбилисский метрополитен
метрополитен
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси разработала несколько проектов по расширению сети метрополитена, однако на данный момент их реализация не рассматривается, заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе. На сегодня тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 км, а второй – 17 км. По его словам, схема, планы, направления и локации новых линий метро подготовлены, но сегодня в приоритеты мэрии входит не этот вопрос, а увеличение базы автобусов.За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов с 655 до 860. История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского. Самому популярному общественному транспорту столицы Грузии в 2023 году исполнилось 57 лет. Последняя, 23-я по счету, станция "Государственный университет" открылась в 2017 году.В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В 2023 году на реконструкцию станций метро планируется потратить четыре миллиона лари. Запланировано добавление новых 12 составов. Мэрия Тбилиси закупит турникеты для трех станций метро >> Отобранные для ремонта станции метро будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами и станут общедоступными, в том числе для лиц с ОВЗ.
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метро, тбилисский метрополитен, тбилиси, новости, грузия, ираклий хмаладзе, тбилисский метрополитен, метрополитен
метро, тбилисский метрополитен, тбилиси, новости, грузия, ираклий хмаладзе, тбилисский метрополитен, метрополитен
Когда в Тбилиси расширят сеть метрополитена?
Все схемы, планы, направления и локации новых линий метро подготовлены, заявили власти
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси разработала несколько проектов по расширению сети метрополитена, однако на данный момент их реализация не рассматривается, заявил вице-мэр Ираклий Хмаладзе.
На сегодня тбилисский метрополитен насчитывает 23 станции, которые расположены на двух линиях – Ахметели-Варкетильской и Сабурталинской. Общая протяженность линий метро – 57 километров, из них первой линии – 40 км, а второй – 17 км.
"Подготовлено несколько вариантов проекта расширения сети метро по разным направлениям. Сегодня мне будет сложно делать конкретные заявления: это связано с достаточно большими расходами... На сегодняшний день этот вопрос в муниципалитете действительно не находится на этапе обсуждения", – сказал Хмаладзе на Медиаплатформе BMG.
По его словам, схема, планы, направления и локации новых линий метро подготовлены, но сегодня в приоритеты мэрии входит не этот вопрос, а увеличение базы автобусов.
За последние годы парк автобусов в Тбилиси был полностью обновлен, при этом выросло количество автобусов с 655 до 860.
История Тбилисского метрополитена насчитывает более пяти десятилетий. Это первое метро на Кавказе и четвертое в СССР — после Московского, Питерского и Киевского.
Самому популярному общественному транспорту столицы Грузии в 2023 году исполнилось 57 лет. Последняя, 23-я по счету, станция "Государственный университет" открылась в 2017 году.
В последнее время власти Тбилиси активно ремонтируют станции метрополитена, обновляют и добавляют новые составы. В 2023 году на реконструкцию станций метро планируется потратить четыре миллиона лари. Запланировано добавление новых 12 составов.
Отобранные для ремонта станции метро будут полностью обновлены в соответствии с современными стандартами и станут общедоступными, в том числе для лиц с ОВЗ.