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Мэрия Тбилиси закупит турникеты для трех станций метро
Мэрия Тбилиси закупит турникеты для трех станций метро
Это поможет увеличить пропускную способность пассажиров в метро, уверен Каладзе 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T15:35+0400
2023-05-17T15:35+0400
2023-05-17T15:48+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси оформила соглашение с компанией "Грузинская микроэлектроника" на закупку 35 новых турникетов для трех станций метро, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр столицы Каха Каладзе. Так, новые турникеты появятся на станциях метро "Варкетили", "Дидубе" и "Театр Ахметели". По словам Каладзе, это поможет увеличить пропускную способность пассажиров в метро. На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты >>"Театр Ахметели" – последняя остановка, обслуживающая один из крупнейших районов, Глдани. Из-за роста пассажиропотока, особенно днем, у входа в метро накапливалось множество людей, что было вызвано недостаточной пропускной способностью турникетов. Благодаря новым турникетам станция метро вместо 6,3 тысячи пассажиров может обслужить около 9 тысяч. Наблюдения последних 10 дней показали: после добавления турникетов у входа на станцию метро "Театр Ахметели" скопления людей не фиксировалось.Автобусы и метро стали популярнее в Тбилиси >>Стоимость проекта по замене турникетов составляет около 222 тысяч долларов (около 565 тысяч лари). Проект завершится в октябре этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Мэрия Тбилиси закупит турникеты для трех станций метро
15:35 17.05.2023 (обновлено: 15:48 17.05.2023)
Это поможет увеличить пропускную способность пассажиров в метро, уверен Каладзе
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси оформила соглашение с компанией "Грузинская микроэлектроника" на закупку 35 новых турникетов для трех станций метро, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр столицы Каха Каладзе.
Так, новые турникеты появятся на станциях метро "Варкетили", "Дидубе" и "Театр Ахметели". По словам Каладзе, это поможет увеличить пропускную способность пассажиров в метро.
"Театр Ахметели" – последняя остановка, обслуживающая один из крупнейших районов, Глдани. Из-за роста пассажиропотока, особенно днем, у входа в метро накапливалось множество людей, что было вызвано недостаточной пропускной способностью турникетов.
"Об этой проблеме мы неоднократно говорили, и у нас запланирован ряд мероприятий. На этом этапе добавились турникеты и изменено их размещение – вместо существующих до этого 7 выходов обустроено 10. С 7 мая этого года они обслуживают пассажиров", – сказал Каладзе.
Благодаря новым турникетам станция метро вместо 6,3 тысячи пассажиров может обслужить около 9 тысяч. Наблюдения последних 10 дней показали: после добавления турникетов у входа на станцию метро "Театр Ахметели" скопления людей не фиксировалось.
Стоимость проекта по замене турникетов составляет около 222 тысяч долларов (около 565 тысяч лари). Проект завершится в октябре этого года.