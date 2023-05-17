https://sputnik-georgia.ru/20230517/meriya-tbilisi-zakupit-turnikety-dlya-trekh-stantsiy-metro--277772723.html

Мэрия Тбилиси закупит турникеты для трех станций метро

Мэрия Тбилиси закупит турникеты для трех станций метро

Это поможет увеличить пропускную способность пассажиров в метро, уверен Каладзе 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T15:35+0400

2023-05-17T15:35+0400

2023-05-17T15:48+0400

метро

каха каладзе

тбилиси

грузия

новости

транспорт

транспорт в грузии

тбилисский метрополитен

тбилисский метрополитен

метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23776/73/237767324_0:133:2000:1258_1920x0_80_0_0_62e02ab264b0e8b02002015b8ae9b4aa.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси оформила соглашение с компанией "Грузинская микроэлектроника" на закупку 35 новых турникетов для трех станций метро, заявил на заседании столичного муниципалитета мэр столицы Каха Каладзе. Так, новые турникеты появятся на станциях метро "Варкетили", "Дидубе" и "Театр Ахметели". По словам Каладзе, это поможет увеличить пропускную способность пассажиров в метро. На нескольких станциях метро Тбилиси будут установлены новые турникеты >>"Театр Ахметели" – последняя остановка, обслуживающая один из крупнейших районов, Глдани. Из-за роста пассажиропотока, особенно днем, у входа в метро накапливалось множество людей, что было вызвано недостаточной пропускной способностью турникетов. Благодаря новым турникетам станция метро вместо 6,3 тысячи пассажиров может обслужить около 9 тысяч. Наблюдения последних 10 дней показали: после добавления турникетов у входа на станцию метро "Театр Ахметели" скопления людей не фиксировалось.Автобусы и метро стали популярнее в Тбилиси >>Стоимость проекта по замене турникетов составляет около 222 тысяч долларов (около 565 тысяч лари). Проект завершится в октябре этого года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

метро, каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, транспорт, транспорт в грузии, тбилисский метрополитен, тбилисский метрополитен, метрополитен