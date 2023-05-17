https://sputnik-georgia.ru/20230517/mezhdunarodnyy-den-muzeev-otmetyat-v-tbilisi---chto-zaplanirovano-277745791.html

Международный день музеев отметят в Тбилиси – что запланировано

Международный день музеев отметят в Тбилиси – что запланировано

В этом году тема Международного дня музеев – "Музеи, устойчивое развитие и благополучие". 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T10:26+0400

2023-05-17T10:26+0400

2023-05-17T10:35+0400

грузия

культура

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/1a/269809984_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_81fa3a0c8173dd2f68ce58a7c4097e2d.jpg

ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Неделю, посвященную Международному дню музеев, с 18 по 25 мая отметят в залах Объединения тбилисских музеев различными мероприятиями и образовательными программами. Международный день музеев был учрежден 18 мая 1977 года Международным советом музеев (ИКОМ) и отмечается уже более 40 лет. Консультативный совет ИКОМ ежегодно выбирает тему для дня музеев, в этом году – "Музеи, устойчивое развитие и благополучие". Музей дворца учащейся молодежи присоединится к Международному дню музеев>>Поэтому Объединение тбилисских музеев предлагает образовательные программы, специально созданные для этой недели : "Экосистема и биоразнообразие"; "Земля — наш дом"; "Человек для природы" и другие. "Музеи играют решающую роль в благополучии и устойчивом развитии общества, все музеи должны внести свой вклад в формирование и внедрение устойчивого будущего. Этого можно достичь с помощью образовательных программ, выставок, связей с общественностью и исследований", – говорится на сайте объединения. Организаторы отмечают, что в течение недели в музеях будут проходить образовательные программы, дискуссии, интерактивные уроки и другие мероприятия. Мероприятия будут проходить с 12:00 до 17:00 в пяти музеях Тбилиси: в Литературно-мемориальном музее Ильи Чавчавадзе, Мемориальном доме-музее Закария Палиашвили, Мемориальном доме-музее Николоза Бараташвили; Доме-музее Коте и Сосо Церетели, Мемориальном доме-музее Галактиона Табидзе и Мемориальном доме-музее Вахтанга Чабукиани. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, культура, новости, тбилиси