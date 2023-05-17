https://sputnik-georgia.ru/20230517/poslu-ssha-sleduet-zanyatsya-voprosom-uproscheniya-viz-dlya-grazhdan-gruzii--kobakhidze-277772882.html

Послу США следует заняться вопросом упрощения виз для граждан Грузии – Кобахидзе

Послу США следует заняться вопросом упрощения виз для граждан Грузии – Кобахидзе

Посол США заявила, что не понимает, почему кто-то должен приветствовать указы президента России по Грузии 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T15:55+0400

2023-05-17T15:55+0400

2023-05-17T15:55+0400

политика

грузия

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сша

ираклий кобахидзе

келли дегнан

авиасообщение россии и грузии

россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Послу США в Грузии Келли Дегнан следует заняться решением вопросов, которые будут направлены на упрощение визового режима для граждан Грузии и начало прямого авиасообщения между странами, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Ранее, комментируя решение президента России Владимира Путин об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией и визового режима для грузинских граждан, Дегнан заявила, что не знает, почему кто-то должен приветствовать этот "жест, подарок от страны, которая является жестоким агрессором". При этом она добавила, что понимает обеспокоенность грузинского народа в связи с возобновлением прямого авиасообщения. Кобахидзе привел в качестве примера случай с юношеским фольклорным ансамблем "Мартве". По его словам, коллектив, в состав которого входят дети в возрасте 11-14 лет, должен был поехать на гастроли в США в июле. Участники ансамбля все вместе заполнили анкеты и должны были получить визы максимум через месяц. Однако в посольстве заявили, что члены ансамбля должны по одному подать заявки, и заявили, что они смогут получить визу до конца ноября, сообщил политик. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года. вступил в силу 15 мая. Согласно указу, граждане Грузии смогут без визы въезжать в Россию только на основании действительных документов и оставаться там на срок 90 дней из каждых 180 дней."От США исходит угрожающий тон" – депутат парламента Грузии>>Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, сша, ираклий кобахидзе, келли дегнан, авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии