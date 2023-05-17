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"От США исходит угрожающий тон" – депутат парламента Грузии

"От США исходит угрожающий тон" – депутат парламента Грузии

Первый заместитель пресс-секретаря Госдепа США заявил, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и РФ станет предметом растущего беспокойства для... 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T13:29+0400

2023-05-17T13:29+0400

2023-05-17T13:37+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. США разговаривают с Грузией угрожающим тоном, заявил депутат парламента Грузии от общественного движения "Сила народа" Гурам Мачарашвили, комментируя заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателья. Патель заявил, что, если между Россией и Грузией будут осуществляться прямые авиарейсы, это станет предметом растущего беспокойства не только для США, но и для остальных западных стран. По его словам, все западное общество дистанцировалось от России, и сейчас не время расширять с ней сотрудничество. США продолжат внимательно следить за ситуацией и при необходимости предпримут дополнительные шаги, добавил он. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Госдеп США предупредил Грузию о возможных санкция в случае начала полетов из России>>Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заверил население и западных партнеров страны в том, что полеты будут осуществляться только на тех самолетах и тех компаний, на которых не распространяются антироссийские санкции. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).ЕС призвал Грузию присоединиться к авиационным санкциям против России >> Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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