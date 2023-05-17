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Служба доходов опровергла информацию о ввозе российской нефти в Грузию в обход санкций
Служба доходов опровергла информацию о ввозе российской нефти в Грузию в обход санкций
Оппозиционные СМИ сообщили, что Грузия ввозит мазут из РФ, что является нарушением международных санкций 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T20:31+0400
2023-05-17T20:31+0400
2023-05-17T20:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мазут производства казахско-туркменской компании, а также грузинской компании хранится в резервуарах ООО "Черноморский терминал" (порт Кулеви), говорится в заявлении Службы доходов Минфина Грузии. Оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о том, что Грузия ввозит мазут из России, что является нарушением международных санкций. Кроме того, по данным телекомпании, ввоз подсанкционных товаров осуществляется и через железную дорогу. При этом Служба не назвала компании, сославшись на налоговую тайну. По данным ведомства, количество мазута казахстанского происхождения составляет 11 494,529 тонны, туркменского происхождения – 36 556,615 тонны. Что касается мазута, принадлежащего грузинской компании, то его количество – 8 995,059 тонны. В декларациях временного хранения, представляемых вышеуказанными казахстанской и туркменской компаниями в Таможенное управление Службы доходов, указываются экспортные декларации страны-отправителя, в которых странами происхождения являются Казахстан и Туркменистан. "Что доказывают сертификаты, подтверждающие происхождение поставляемого товара", – говорится в сообщении. Что касается мазута, принадлежащего грузинской компании, то, по данным Службы доходов, компания не подавала декларацию для оформления указанного товара в соответствующей таможенной процедуре, а также не обращалась в Службу доходов для получения сертификата происхождения товара.При этом в службе отметили, что информация о том, что 600 вагонов с мазутом в настоящее время находятся в ООО "Черноморский терминал", не соответствует действительности.По данным ведомства, помимо мазута, находящегося в резервуарах терминала, на выгрузку поступило 65 вагонов с мазутом, из них 37 – принадлежат грузинской компании и 28 – казахского происхождения. "В отношении указанных товаров компании-владельцы еще не подали декларацию для прохождения соответствующей таможенной процедуры", – говорится в сообщении. Запуск прямых авиарейсов с Грузией упростит экспорт в страну лекарств из РФ – эксперт >>Служба доходов призывает все СМИ воздерживаться от распространения недостоверной информации и отмечает, что ведомство реагирует на каждое правонарушение в соответствии с установленными законодательством нормами. "Хотим подчеркнуть, что мониторинг грузов/компаний/владельцев на предмет международных санкций находится под строгим контролем Службы доходов Министерства финансов", – говорится в сообщении. Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает большинство международных санкций, в том числе касающихся товарооборота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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антироссийские санкции, санкции, экономика, грузия, новости, казахстан, туркменистан, кулеви
антироссийские санкции, санкции, экономика, грузия, новости, казахстан, туркменистан, кулеви
Служба доходов опровергла информацию о ввозе российской нефти в Грузию в обход санкций
20:31 17.05.2023 (обновлено: 20:41 17.05.2023)
Оппозиционные СМИ сообщили, что Грузия ввозит мазут из РФ, что является нарушением международных санкций
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мазут производства казахско-туркменской компании, а также грузинской компании хранится в резервуарах ООО "Черноморский терминал" (порт Кулеви), говорится в заявлении Службы доходов Минфина Грузии.
Оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о том, что Грузия ввозит мазут из России, что является нарушением международных санкций. Кроме того, по данным телекомпании, ввоз подсанкционных товаров осуществляется и через железную дорогу.
"Служба доходов Минфина отвечает на очередное дезинформационное заявление о ввозе в Грузию подсанкционных нефтепродуктов и поясняет: в резервуарах ООО "Черноморский терминал" (порт Кулеви) хранятся нефтепродукты (мазут) производства казахско-туркменской компании, а также грузинской компании, зарегистрированной в Грузии", – говорится в заявлении.
При этом Служба не назвала компании, сославшись на налоговую тайну.
По данным ведомства, количество мазута казахстанского происхождения составляет 11 494,529 тонны, туркменского происхождения – 36 556,615 тонны. Что касается мазута, принадлежащего грузинской компании, то его количество – 8 995,059 тонны.
В декларациях временного хранения, представляемых вышеуказанными казахстанской и туркменской компаниями в Таможенное управление Службы доходов, указываются экспортные декларации страны-отправителя, в которых странами происхождения являются Казахстан и Туркменистан.
"Что доказывают сертификаты, подтверждающие происхождение поставляемого товара", – говорится в сообщении.
Что касается мазута, принадлежащего грузинской компании, то, по данным Службы доходов, компания не подавала декларацию для оформления указанного товара в соответствующей таможенной процедуре, а также не обращалась в Службу доходов для получения сертификата происхождения товара.
"В случае обращения компании Таможенный департамент Службы доходов примет соответствующие меры контроля как в плане определения страны происхождения товара, так и в вопросе санкций", – говорится в сообщении.
При этом в службе отметили, что информация о том, что 600 вагонов с мазутом в настоящее время находятся в ООО "Черноморский терминал", не соответствует действительности.
По данным ведомства, помимо мазута, находящегося в резервуарах терминала, на выгрузку поступило 65 вагонов с мазутом, из них 37 – принадлежат грузинской компании и 28 – казахского происхождения.
"В отношении указанных товаров компании-владельцы еще не подали декларацию для прохождения соответствующей таможенной процедуры", – говорится в сообщении.
Служба доходов призывает все СМИ воздерживаться от распространения недостоверной информации и отмечает, что ведомство реагирует на каждое правонарушение в соответствии с установленными законодательством нормами.
"Хотим подчеркнуть, что мониторинг грузов/компаний/владельцев на предмет международных санкций находится под строгим контролем Службы доходов Министерства финансов", – говорится в сообщении.
Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает большинство международных санкций, в том числе касающихся товарооборота.