https://sputnik-georgia.ru/20230517/sluzhba-dokhodov-oprovergla-informatsiyu-o-vvoze-rossiyskoy-nefti-v-gruziyu-v-obkhod-sanktsiy-277782980.html

Служба доходов опровергла информацию о ввозе российской нефти в Грузию в обход санкций

Служба доходов опровергла информацию о ввозе российской нефти в Грузию в обход санкций

Оппозиционные СМИ сообщили, что Грузия ввозит мазут из РФ, что является нарушением международных санкций 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T20:31+0400

2023-05-17T20:31+0400

2023-05-17T20:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Мазут производства казахско-туркменской компании, а также грузинской компании хранится в резервуарах ООО "Черноморский терминал" (порт Кулеви), говорится в заявлении Службы доходов Минфина Грузии. Оппозиционная телекомпания "ТВ Пирвели" сообщила о том, что Грузия ввозит мазут из России, что является нарушением международных санкций. Кроме того, по данным телекомпании, ввоз подсанкционных товаров осуществляется и через железную дорогу. При этом Служба не назвала компании, сославшись на налоговую тайну. По данным ведомства, количество мазута казахстанского происхождения составляет 11 494,529 тонны, туркменского происхождения – 36 556,615 тонны. Что касается мазута, принадлежащего грузинской компании, то его количество – 8 995,059 тонны. В декларациях временного хранения, представляемых вышеуказанными казахстанской и туркменской компаниями в Таможенное управление Службы доходов, указываются экспортные декларации страны-отправителя, в которых странами происхождения являются Казахстан и Туркменистан. "Что доказывают сертификаты, подтверждающие происхождение поставляемого товара", – говорится в сообщении. Что касается мазута, принадлежащего грузинской компании, то, по данным Службы доходов, компания не подавала декларацию для оформления указанного товара в соответствующей таможенной процедуре, а также не обращалась в Службу доходов для получения сертификата происхождения товара.При этом в службе отметили, что информация о том, что 600 вагонов с мазутом в настоящее время находятся в ООО "Черноморский терминал", не соответствует действительности.По данным ведомства, помимо мазута, находящегося в резервуарах терминала, на выгрузку поступило 65 вагонов с мазутом, из них 37 – принадлежат грузинской компании и 28 – казахского происхождения. "В отношении указанных товаров компании-владельцы еще не подали декларацию для прохождения соответствующей таможенной процедуры", – говорится в сообщении. Запуск прямых авиарейсов с Грузией упростит экспорт в страну лекарств из РФ – эксперт >>Служба доходов призывает все СМИ воздерживаться от распространения недостоверной информации и отмечает, что ведомство реагирует на каждое правонарушение в соответствии с установленными законодательством нормами. "Хотим подчеркнуть, что мониторинг грузов/компаний/владельцев на предмет международных санкций находится под строгим контролем Службы доходов Министерства финансов", – говорится в сообщении. Грузия не вводила санкции против России, но соблюдает большинство международных санкций, в том числе касающихся товарооборота. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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антироссийские санкции, санкции, экономика, грузия, новости, казахстан, туркменистан, кулеви