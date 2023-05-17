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Запуск прямых авиарейсов с Грузией упростит экспорт в страну лекарств из РФ – эксперт

Запуск прямых авиарейсов с Грузией упростит экспорт в страну лекарств из РФ – эксперт

Российские лекарственные препараты зарегистрированы в Грузии и ими пользуются, отметил эксперт 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T19:45+0400

2023-05-17T19:45+0400

2023-05-17T19:45+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Возобновление прямого авиасообщения между Грузией и Россией увеличит ассортимент экспортируемых в страну из РФ лекарств, заявил гендиректор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет."У нас есть наши препараты, которые в Грузии реализовываются. Я думаю, что то, что сейчас происходит с авиасообщением, улучшит ситуацию в целом. Рынок станет больше и ассортимент шире", – сказал журналистам Дмитриев.По его словам, отныне будет проще и быстрее ввозить в Грузию лекарства. При этом гендиректор Ассоциации отметил, что российские лекарственные препараты зарегистрированы в Грузии и ими пользуются. Авиасообщение между Грузией и РоссиейАвиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Сотрудники Georgian Airways – герои: ответ на критику из-за начала полетов в Россию >>Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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