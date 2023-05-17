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Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения
Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения
Следствие установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей 17.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-17T23:41+0400
2023-05-17T23:41+0400
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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"* предъявлены обвинения сразу по двум статьям уголовного кодекса, в том числе членстве в организации, говорится в сообщении прокуратуры. Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах. Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей. Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации >>Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии. Сторона обвинения уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения на время следствия. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сгб, новости, происшествия, грузия, иг, игил
Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения
23:41 17.05.2023 (обновлено: 23:49 17.05.2023)
Следствие установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей
ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"* предъявлены обвинения сразу по двум статьям уголовного кодекса, в том числе членстве в организации, говорится в сообщении прокуратуры.
По данным ведомства, им предъявлено обвинение в объединении в террористической организации иностранного государства и помощи в террористической деятельности, а также в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывных устройств.
Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах.
Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей.
Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство.
Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии.
Сторона обвинения уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения на время следствия.
* Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация