https://sputnik-georgia.ru/20230517/zaderzhannym-za-podderzhku-islamskogo-gosudarstva-v-gruzii-predyavili-obvinenie-277794099.html

Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения

Задержанным в Грузии за поддержку "Исламского государства"* предъявлены обвинения

Следствие установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T23:41+0400

2023-05-17T23:41+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Семерым проходящим по делу о связях c террористической организацией "Исламское государство"* предъявлены обвинения сразу по двум статьям уголовного кодекса, в том числе членстве в организации, говорится в сообщении прокуратуры. Следствие установило, что иностранные граждане и граждане Грузии вступили в террористическую организацию "Исламское государство" и под командованием одного из лидеров планировали террористическую активность в разных странах. Кроме того, расследование установило, что обвиняемые активно пытались завербовать других людей. Среди улик, добытых следствием, изъяты символика террористической организации, электронная информация, огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывное устройство. Сторонников "Исламского государства"* задержали в Грузии в ходе масштабной спецоперации >>Ранее СГБ Грузии сообщило, что среди обвиняемых один иностранец и шестеро граждан Грузии. Сторона обвинения уже обратилась к суду с ходатайством об избрании заключения на время следствия. * Запрещенная в России, США и ряде других стран террористическая организация Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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