https://sputnik-georgia.ru/20230517/proch-gryaznye-ruki---georgian-airways-otvetila-na-kritiku-iz-za-nachala-poletov-v-rossiyu-277748346.html

Сотрудники Georgian Airways – герои: ответ на критику из-за начала полетов в Россию

Сотрудники Georgian Airways – герои: ответ на критику из-за начала полетов в Россию

Georgian Airways – единственная грузинская авиакомпания, подавшая заявку на выполнение прямых авиарейсов в Россию 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T11:27+0400

2023-05-17T11:27+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Сотрудники грузинской авиакомпании Georgian Airways опубликовали открытое письмо, в котором осудили "грязную кампанию", запущенную против них после решения о возобновлении полетов в Россию. Грузинская авиакомпания 16 мая Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией. Первый прямой рейс авиакомпании Тбилиси-Москва осуществят 20 мая. Вылет из Тбилиси в 08:00 по местному времени. Как отмечено в обращении, установление или отмена визового режима между государствами, прекращение или возобновление авиасообщения – это прерогатива государства, а не авиакомпаний. Georgian Airways получила разрешение на авиасообщение с Россией>>"Мы не политическая организация, исходя из этого мы не принимаем политических решений. Мы должны выполнить заказ грузинского народа и обслуживать те направления, по которым у граждан Грузии возникает желание путешествовать. У нас нет другой политики, кроме как служение грузинскому народу", – говорится в письме. В обращении также отмечено, что основатели и сотрудники авиакомпании, рискуя собственной жизнью, эвакуировали детей, женщин, стариков и раненых из Сухуми в разгар войны в начале 90-х, а многие из них погибли. Бессовестно и несправедливо называть предателями людей, получивших государственные награды за участие в военных операциях, отмечают в компании. Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией>>Во время августовского конфликта 2008 года Georgian Airways была единственной авиакомпанией, которая не прекратила полеты и привезла в Грузию сотни иностранных журналистов и политиков, которые показали всему миру трагедию грузинского народа в то время."Обращаемся к провокаторам, это вы тоже расцениваете, как предательство страны? Впрочем, от таких негодяев, как вы, и это не будет удивительно", – написали в Georgian Airways. В авиакомпании подчеркнули, что у них работают герои, боровшиеся за территориальную целостность Грузии.Невооруженным взглядом отчетливо видно, что за этой грязной кампанией стоят те управляемые силы, которые готовы пойти против интересов своей страны и народа, чтобы оправдать гранты, полученные из-за рубежа, считают в авиакомпании.Georgian Airways не боится вражеской артиллерии, танков и военных самолетов и уж тем более не боится комичного бреда тех, кто устроил эту кампанию, отмечают сотрудники.Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет. Разрешение на выполнение прямых перелетов получила российская авиакомпания "Азимут", она сможет осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузией с 17 мая с частотой семь раз в неделю. Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпании, в том числе одна грузинская – Georgian Airways. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, georgian airways, агентство гражданской авиации, москва, авиасообщение россии и грузии