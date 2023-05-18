https://sputnik-georgia.ru/20230518/borba-s-mramornymi-klopami-v-gruzii---ustanovleny-spetsialnye-sistemy-277805763.html

Борьба с мраморными клопами в Грузии – установлены специальные системы

Борьба с мраморными клопами в Грузии – установлены специальные системы

Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, с тех пор власти предпринимают меры для борьбы с вредителем 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T13:11+0400

2023-05-18T13:11+0400

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грузия

новости

общество

мраморный клоп

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Системы мониторинга и борьбы с мраморными клопами размещены по всей Грузии, а в западной части страны, в тех местах, где особенно распространен вредитель, устанавливают специальные станции, cсообщили в Национальном агентстве продовольствия. Таким образом, завершился первый этап мероприятий против вредителя. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. К этому времени в регионах Аджария, Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Имерети и Рача уже разместили 5 685 станций. Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации>>На следующем этапе планируется начать работы по опрыскиванию территорий. Точечные опрыскивания пройдут на уже размещенных станциях, периметры сел и лесов будут опрыскивать специальной технологией – методом термального тумана и холодного опрыскивания. Исходя из правил безопасности, с целью защиты пчел метод термального тумана будут использовать в ночное время с учетом всех рекомендаций и правил. Национальное агентство продовольствия призывает всех фермеров временно осуществить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем, в фруктовых садах и сельскохозяйственных культурах. В ведомстве отмечают, что благодаря мерам, предпринятым государством в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии. Однако для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, мраморный клоп