https://sputnik-georgia.ru/20230518/borba-s-mramornymi-klopami-v-gruzii---ustanovleny-spetsialnye-sistemy-277805763.html
Борьба с мраморными клопами в Грузии – установлены специальные системы
Борьба с мраморными клопами в Грузии – установлены специальные системы
Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, с тех пор власти предпринимают меры для борьбы с вредителем 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T13:11+0400
2023-05-18T13:11+0400
2023-05-18T13:16+0400
грузия
новости
общество
мраморный клоп
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Системы мониторинга и борьбы с мраморными клопами размещены по всей Грузии, а в западной части страны, в тех местах, где особенно распространен вредитель, устанавливают специальные станции, cсообщили в Национальном агентстве продовольствия. Таким образом, завершился первый этап мероприятий против вредителя. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. К этому времени в регионах Аджария, Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Имерети и Рача уже разместили 5 685 станций. Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации>>На следующем этапе планируется начать работы по опрыскиванию территорий. Точечные опрыскивания пройдут на уже размещенных станциях, периметры сел и лесов будут опрыскивать специальной технологией – методом термального тумана и холодного опрыскивания. Исходя из правил безопасности, с целью защиты пчел метод термального тумана будут использовать в ночное время с учетом всех рекомендаций и правил. Национальное агентство продовольствия призывает всех фермеров временно осуществить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем, в фруктовых садах и сельскохозяйственных культурах. В ведомстве отмечают, что благодаря мерам, предпринятым государством в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии. Однако для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии. Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий. Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, мраморный клоп
грузия, новости, общество, мраморный клоп
Борьба с мраморными клопами в Грузии – установлены специальные системы
13:11 18.05.2023 (обновлено: 13:16 18.05.2023)
Мраморные клопы появились в Грузии в 2015 году, с тех пор власти предпринимают меры для борьбы с вредителем
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Системы мониторинга и борьбы с мраморными клопами размещены по всей Грузии, а в западной части страны, в тех местах, где особенно распространен вредитель, устанавливают специальные станции, cсообщили в Национальном агентстве продовольствия.
Таким образом, завершился первый этап мероприятий против вредителя. Мраморный клоп появился в Грузии в 2015 году. Вредитель особенно опасен для сельскохозяйственных культур. В предыдущие годы он уничтожил большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы.
К этому времени в регионах Аджария, Самегрело-Земо Сванети, Гурия, Имерети и Рача уже разместили 5 685 станций.
На следующем этапе планируется начать работы по опрыскиванию территорий. Точечные опрыскивания пройдут на уже размещенных станциях, периметры сел и лесов будут опрыскивать специальной технологией – методом термального тумана и холодного опрыскивания.
Исходя из правил безопасности, с целью защиты пчел метод термального тумана будут использовать в ночное время с учетом всех рекомендаций и правил.
Национальное агентство продовольствия призывает всех фермеров временно осуществить мероприятия, предусмотренные агрокалендарем, в фруктовых садах и сельскохозяйственных культурах.
В ведомстве отмечают, что благодаря мерам, предпринятым государством в последние годы, ареал распространения вредителя не увеличился и локализован только в Западной Грузии. Однако для профилактики системы мониторинга размещены и в Восточной Грузии.
Для борьбы с мраморными клопами правительство Грузии разработало специальный проект по борьбе с вредителем, который предусматривает три основных направления: активная информационная кампания, полномасштабный мониторинг и химическая обработка территорий.
Метод борьбы Грузии с мраморными клопами признан наиболее эффективным в мире, и теперь она делится своим опытом с другими странами.