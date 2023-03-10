https://sputnik-georgia.ru/20230310/gruziya-i-azerbaydzhan-dogovorilis-o-sovmestnykh-proektakh-po-melioratsii-275684295.html

Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации

Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации

Озеро Джандари находится на границе Грузии и Азербайджана на Гардабанской равнине на высоте 292 метра над уровнем моря 10.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-10T20:04+0400

2023-03-10T20:04+0400

2023-03-10T20:04+0400

грузия

новости

экономика

азербайджан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24717/22/247172212_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_08e2d8ada57dcf4ad91d15ddbe2fc3c9.jpg

ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудили вопросы эксплуатации и использования Гардабанской оросительной системы, построенной на трансграничной реке Кура и водохранилища Джандари, сообщает компания "Мелиорация Грузии". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО "Мелиорация Грузии" Тенгиз Насаридзе и заместитель председателя ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев в Тбилиси. На встрече, состоявшейся в "Мелиорации Грузии", коллеги обсудили имеющийся опыт, вызовы и вопросы будущего сотрудничества. Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение >>Насаридзе проинформировал гостей об услугах компании, проектах по улучшению инфраструктуры и достигнутых результатах. В рамках визита представители азербайджанской ирригационной компании ознакомились с инфраструктурой благоустройства Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли). Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари >>Озеро Джандари находится на границе Грузии и Азербайджана на Гардабанской равнине на высоте 292 метра над уровнем моря. Наливное водохранилище получает воду с территории Грузии из реки Кура посредством Гардабанского магистрального канала, построенного в 1870-х годах. На сегодняшний день по всей Грузии осуществляются инфраструктурные проекты в области мелиорации на сумму 60 млн лари, после завершения которых дополнительно более 7540 га сельскохозяйственных земель будут обеспечены водой, на 900 га будет улучшено поливное водоснабжение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

азербайджан

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, азербайджан