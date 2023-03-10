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Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации
Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации
Озеро Джандари находится на границе Грузии и Азербайджана на Гардабанской равнине на высоте 292 метра над уровнем моря 10.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-10T20:04+0400
2023-03-10T20:04+0400
2023-03-10T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудили вопросы эксплуатации и использования Гардабанской оросительной системы, построенной на трансграничной реке Кура и водохранилища Джандари, сообщает компания "Мелиорация Грузии". Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО "Мелиорация Грузии" Тенгиз Насаридзе и заместитель председателя ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев в Тбилиси. На встрече, состоявшейся в "Мелиорации Грузии", коллеги обсудили имеющийся опыт, вызовы и вопросы будущего сотрудничества. Электрокабель в Европу через Черное море: Грузия и Азербайджан подписали соглашение >>Насаридзе проинформировал гостей об услугах компании, проектах по улучшению инфраструктуры и достигнутых результатах. В рамках визита представители азербайджанской ирригационной компании ознакомились с инфраструктурой благоустройства Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли). Власти Грузии планируют вложить в развитие сельского хозяйства семь млрд лари >>Озеро Джандари находится на границе Грузии и Азербайджана на Гардабанской равнине на высоте 292 метра над уровнем моря. Наливное водохранилище получает воду с территории Грузии из реки Кура посредством Гардабанского магистрального канала, построенного в 1870-х годах. На сегодняшний день по всей Грузии осуществляются инфраструктурные проекты в области мелиорации на сумму 60 млн лари, после завершения которых дополнительно более 7540 га сельскохозяйственных земель будут обеспечены водой, на 900 га будет улучшено поливное водоснабжение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, азербайджан
грузия, новости, экономика, азербайджан
Грузия и Азербайджан договорились о совместных проектах по мелиорации
Озеро Джандари находится на границе Грузии и Азербайджана на Гардабанской равнине на высоте 292 метра над уровнем моря
ТБИЛИСИ, 10 мар — Sputnik. Грузия и Азербайджан обсудили вопросы эксплуатации и использования Гардабанской оросительной системы, построенной на трансграничной реке Кура и водохранилища Джандари, сообщает компания "Мелиорация Грузии".
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор ООО "Мелиорация Грузии" Тенгиз Насаридзе и заместитель председателя ОАО "Азербайджанская мелиорация и водное хозяйство" Закир Гулиев в Тбилиси.
На встрече, состоявшейся в "Мелиорации Грузии", коллеги обсудили имеющийся опыт, вызовы и вопросы будущего сотрудничества.
Насаридзе проинформировал гостей об услугах компании, проектах по улучшению инфраструктуры и достигнутых результатах.
В рамках визита представители азербайджанской ирригационной компании ознакомились с инфраструктурой благоустройства Гардабанского муниципалитета (регион Квемо Картли).
Озеро Джандари находится на границе Грузии и Азербайджана на Гардабанской равнине на высоте 292 метра над уровнем моря. Наливное водохранилище получает воду с территории Грузии из реки Кура посредством Гардабанского магистрального канала, построенного в 1870-х годах.
На сегодняшний день по всей Грузии осуществляются инфраструктурные проекты в области мелиорации на сумму 60 млн лари, после завершения которых дополнительно более 7540 га сельскохозяйственных земель будут обеспечены водой, на 900 га будет улучшено поливное водоснабжение.