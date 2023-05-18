https://sputnik-georgia.ru/20230518/glava-minzdrava-obyasnil-pochemu-v-gruzii-net-vaktsiny-ot-vetryanki-277819326.html

Глава Минздрава объяснил, почему в Грузии нет вакцины от ветрянки

Глава Минздрава объяснил, почему в Грузии нет вакцины от ветрянки

Вакцина от ветрянки официально в нашем календаре прививок не была никогда потому, что ни ВОЗ, ни группа экспертов не давала такую рекомендацию, заявил министр 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T21:28+0400

2023-05-18T21:28+0400

2023-05-18T21:28+0400

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зураб азарашвили

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здравоохранение в грузии

министерство здравоохранения грузии

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Вакцина от ветрянки недоступна в Грузии из-за того, что для достижения желаемого эффекта должны вакцинировать 80% лиц, входящих в группу риска, заявил министр здравоохранения Зураб Азарашвили во время выступления в парламенте в формате "час министра". Вопрос с вакциной ветрянки стал актуальным после того, как накануне в городе Гори (регион Шида Картли) умер четырехлетний мальчик, у которого первые признаки ветрянки появились приблизительно неделю назад. По словам министра, этот охват 80% настолько сложный, что, исходя из этого, данный процесс является неэффективным и ввоз данной вакцины теряет смысл. При этом Азарашвили отметил, что проблемы в ввозе вакцины нет. Что такое ветрянка? С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, однако уже в марте 2023 года заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что ситуация стабилизировалась. Вакцинация от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок Грузии. По словам грузинских врачей, платная вакцина против ветрянки была доступна в Грузии раньше, однако последние два года в стране ее нет в наличии. Следовательно, при желании родители не смогут вакцинировать детей от ветрянки, даже заплатив за это деньги. Вакцину против ветрянки и в Европе, и в США делают детям в возрасте от одного года. Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори >>Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире, и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста. ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10-21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь. Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7-10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой. Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты. Заболевание приводит к смерти в одном случае из 60 000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, новости, зураб азарашвили, всемирная организация здравоохранения, здравоохранение в грузии, министерство здравоохранения грузии