https://sputnik-georgia.ru/20230518/rebenok-umer-iz-za-oslozhneniy-posle-vetryanki---tsentr-obschestvennogo-zdravookhraneniya-gori-277806464.html

Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори

Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори

В Грузии прививка от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T13:49+0400

2023-05-18T13:49+0400

2023-05-18T14:05+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Смерть четырехлетнего ребенка наступила из-за осложнений, вызванных ветрянкой, сообщили в Центре общественного здравоохранения Гори после проведенного исследования. В городе Гори (регион Шида Картли) накануне умер четырехлетний мальчик, у которого появились первые признаки ветрянки приблизительно неделю назад. Мать ребенка, по словам родных, несколько раз обращалась к педиатру и говорила, что мальчику становится хуже, но врач не видел необходимости в и госпитализации или ином дополнительном вмешательстве. Семья обвиняет в смерти ребенка врачей клиники "Гормеди". В клинике пока не делали официальных заявлений по этому поводу и лишь заявили, что провели пациенту амбулаторное лечение, а от стационарного лечения отказалась сама семья, которая самовольно покинула клинику. Родители заявили, что ребенка неправильно лечили с самого начала, а после осложнения не оказали ему должную медпомощь. В результате у ребенка развилась пневмония и сепсис.После того, как ребенок потерял сознание, а в клинике заявили, что "сначала они должны заполнить историю", родные приняли решение отвезти его в одну из тбилисских клиник, однако по пути у него остановилось сердце. Врачам не удалось спасти ребенка. Вспышка ветрянки – в Минздраве рассказали о ситуации в Грузии>>Между тем в центре общественного здравоохранения Гори заявили, что изучением дела, предположительно, займется и Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности при Минздраве. Во время исследования уточняют все детали – состояние ребенка до смерти, интенсивность обращаемости, визитов в клинику, консультации у конкретного врача, статус прививок ребенка и так далее. Центр общественного здравоохранения Гори предоставил детальную информацию Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Что такое ветрянка?С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, однако уже в марте 2023 года заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что ситуация стабилизировалась.Вакцинация от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок Грузии. По словам грузинских врачей, платная вакцина против ветрянки была доступна в Грузии раньше, однако последние два года в стране ее нет в наличии. Следовательно, при желании родители не смогут вакцинировать детей от ветрянки, даже заплатив за это деньги. Вакцину против ветрянки и в Европе, и в США делают детям в возрасте от одного года. Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста.ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7–10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях, могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты. Заболевание приводит к смерти в 1 случае из 60 000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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