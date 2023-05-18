https://sputnik-georgia.ru/20230518/rebenok-umer-iz-za-oslozhneniy-posle-vetryanki---tsentr-obschestvennogo-zdravookhraneniya-gori-277806464.html
Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори
Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори
В Грузии прививка от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T13:49+0400
2023-05-18T13:49+0400
2023-05-18T14:05+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Смерть четырехлетнего ребенка наступила из-за осложнений, вызванных ветрянкой, сообщили в Центре общественного здравоохранения Гори после проведенного исследования. В городе Гори (регион Шида Картли) накануне умер четырехлетний мальчик, у которого появились первые признаки ветрянки приблизительно неделю назад. Мать ребенка, по словам родных, несколько раз обращалась к педиатру и говорила, что мальчику становится хуже, но врач не видел необходимости в и госпитализации или ином дополнительном вмешательстве. Семья обвиняет в смерти ребенка врачей клиники "Гормеди". В клинике пока не делали официальных заявлений по этому поводу и лишь заявили, что провели пациенту амбулаторное лечение, а от стационарного лечения отказалась сама семья, которая самовольно покинула клинику. Родители заявили, что ребенка неправильно лечили с самого начала, а после осложнения не оказали ему должную медпомощь. В результате у ребенка развилась пневмония и сепсис.После того, как ребенок потерял сознание, а в клинике заявили, что "сначала они должны заполнить историю", родные приняли решение отвезти его в одну из тбилисских клиник, однако по пути у него остановилось сердце. Врачам не удалось спасти ребенка. Вспышка ветрянки – в Минздраве рассказали о ситуации в Грузии>>Между тем в центре общественного здравоохранения Гори заявили, что изучением дела, предположительно, займется и Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности при Минздраве. Во время исследования уточняют все детали – состояние ребенка до смерти, интенсивность обращаемости, визитов в клинику, консультации у конкретного врача, статус прививок ребенка и так далее. Центр общественного здравоохранения Гори предоставил детальную информацию Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Что такое ветрянка?С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, однако уже в марте 2023 года заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что ситуация стабилизировалась.Вакцинация от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок Грузии. По словам грузинских врачей, платная вакцина против ветрянки была доступна в Грузии раньше, однако последние два года в стране ее нет в наличии. Следовательно, при желании родители не смогут вакцинировать детей от ветрянки, даже заплатив за это деньги. Вакцину против ветрянки и в Европе, и в США делают детям в возрасте от одного года. Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста.ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7–10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях, могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты. Заболевание приводит к смерти в 1 случае из 60 000.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, гори, минздрав, происшествия
Ребенок умер из-за осложнений после ветрянки – Центр общественного здравоохранения Гори
13:49 18.05.2023 (обновлено: 14:05 18.05.2023)
В Грузии прививка от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Смерть четырехлетнего ребенка наступила из-за осложнений, вызванных ветрянкой, сообщили в Центре общественного здравоохранения Гори после проведенного исследования.
В городе Гори (регион Шида Картли) накануне умер четырехлетний мальчик, у которого появились первые признаки ветрянки приблизительно неделю назад. Мать ребенка, по словам родных, несколько раз обращалась к педиатру и говорила, что мальчику становится хуже, но врач не видел необходимости в и госпитализации или ином дополнительном вмешательстве.
Семья обвиняет в смерти ребенка врачей клиники "Гормеди". В клинике пока не делали официальных заявлений по этому поводу и лишь заявили, что провели пациенту амбулаторное лечение, а от стационарного лечения отказалась сама семья, которая самовольно покинула клинику.
Родители заявили, что ребенка неправильно лечили с самого начала, а после осложнения не оказали ему должную медпомощь. В результате у ребенка развилась пневмония и сепсис.
После того, как ребенок потерял сознание, а в клинике заявили, что "сначала они должны заполнить историю", родные приняли решение отвезти его в одну из тбилисских клиник, однако по пути у него остановилось сердце. Врачам не удалось спасти ребенка.
Между тем в центре общественного здравоохранения Гори заявили, что изучением дела, предположительно, займется и Агентство регулирования медицинской и фармацевтической деятельности при Минздраве.
Во время исследования уточняют все детали – состояние ребенка до смерти, интенсивность обращаемости, визитов в клинику, консультации у конкретного врача, статус прививок ребенка и так далее.
Центр общественного здравоохранения Гори предоставил детальную информацию Национальному центру по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии.
Что такое ветрянка?
С ноября 2022 года в Грузии началось непривычное увеличение случаев инфицирования ветрянкой, однако уже в марте 2023 года заместитель министра здравоохранения Грузии Тамар Габуния заявила, что ситуация стабилизировалась.
Вакцинация от ветрянки не входит в Национальный календарь обязательных прививок Грузии. По словам грузинских врачей, платная вакцина против ветрянки была доступна в Грузии раньше, однако последние два года в стране ее нет в наличии. Следовательно, при желании родители не смогут вакцинировать детей от ветрянки, даже заплатив за это деньги.
Вакцину против ветрянки и в Европе, и в США делают детям в возрасте от одного года.
Ветряная оспа, которую также обычно называют "ветрянка", является острым и чрезвычайно заразным заболеванием. Это вызвано первичным инфицированием вирусом ветряной оспы (ВВО). Ветряная оспа возникает во всем мире и в отсутствие программы иммунизации поражает практически каждого человека до среднего возраста.
ВВО передается воздушно-капельным путем или при прямом контакте с характерными поражениями инфицированного человека. Первые симптомы клинической ветряной оспы обычно появляются после инкубационного периода, длящегося 10–21 день, и включают лихорадку, недомогание и характерную зудящую сыпь.
Ветряная оспа обычно самоограничивающаяся, и пузырьки постепенно покрываются корочкой, которая исчезает в течение 7–10 дней. Люди остаются заразными до тех пор, пока все поражения не покроются коркой.
Обычно ветряная оспа протекает доброкачественно, но при осложнениях, могут появиться энцефалит, миокардит, пиодермии, лимфадениты. Заболевание приводит к смерти в 1 случае из 60 000.