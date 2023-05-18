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Грузинский сумоист Тотиносин объявил о завершении карьеры
Грузинский сумоист Тотиносин объявил о завершении карьеры
Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T19:37+0400
2023-05-18T19:37+0400
2023-05-18T19:37+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Самый титулованный грузинский сумоист Леван Горгадзе по прозвищу Тотиносин в 35 лет на летнем турнире в Токио объявил о завершении карьеры. На летнем текущем турнире Тотиносин проиграл пять из пяти поединков. Грузинский сумоист так и не смог оправиться от полученной травмы руки во время январского турнира в Токио – хацу басё. Горгадзе завершил карьеру во втором по значимости дивизионе – дзюре. Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути. Тотиносин опустился на три строчки в рейтинге Японской ассоциации сумо >>Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки. Точиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, новости, грузия, леван горгадзе, япония, сумо
спорт, новости, грузия, леван горгадзе, япония, сумо
Грузинский сумоист Тотиносин объявил о завершении карьеры
Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Самый титулованный грузинский сумоист Леван Горгадзе по прозвищу Тотиносин в 35 лет на летнем турнире в Токио объявил о завершении карьеры.
На летнем текущем турнире Тотиносин проиграл пять из пяти поединков. Грузинский сумоист так и не смог оправиться от полученной травмы руки во время январского турнира в Токио – хацу басё. Горгадзе завершил карьеру во втором по значимости дивизионе – дзюре.
Тотиносин дебютировал на соревнованиях в 2006 году, а с 2008 года выступал в высшем дивизионе профессионального сумо Макуути.
Грузинский сумоист за свою карьеру принял участие в 100 турнирах – басё, а самым успешным стал первый супертурнир 2018 года, когда Тотиносин выиграл Кубок Императора. После этого турнира он заслужил титул одзеки.
Точиносин стал первым грузинским сумоистом, которому удалось завоевать этот титул.