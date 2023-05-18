https://sputnik-georgia.ru/20230518/muzey-kukol-otremontiruyut-v-tbilisi-277793697.html
Музей кукол отремонтируют в Тбилиси
Музей кукол отремонтируют в Тбилиси
Музей кукол и его богатая коллекция находились в ожидании нового дома с 2012 года 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T08:31+0400
2023-05-18T08:31+0400
2023-05-18T08:31+0400
культура
грузия
новости
тбилиси
илья чавчавадзе
мераб костава
тбилисский музей кукол и игрушек
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ремонтные работы планируются в музее кукол и игрушек, а в мемориальном музее Мераба Костава и доме-музее Ильи Чавчавадзе реставрация идет полным ходом, рассказала генеральный директор "Объединения музеев Тбилиси" Нини Санадирадзе. Гендиректор "Объединения музеев" также сообщила, что ремонтные работы в мемориальном музее Костава и доме-музее Чавчавадзе, расположенном на улице Чубинашвили, сейчас находятся в активной фазе и проводятся при поддержке мэрии Тбилиси. Тбилисский музей кукол был основан в 1937 году детской писательницей и педагогом Тинатин Туманишвили. Кроме кукол, первоначальную коллекцию составляли кукольная посуда, игрушки, книги и рукописи. В 90-е годы музей был ограблен: пропали 24 куклы работы голландских, французских и швейцарских мастеров. В результате он был закрыт для посетителей более чем на 15 лет. Международный день музеев отметят в Тбилиси – что запланировано >>В 2008 году коллекция музея была пополнена и вновь открыта для посетителей. Музей кукол насчитывает около трех тысяч редких экспонатов. Это куклы XIX-XX в. из Индии, Китая, Японии и стран Европы. С 2012 года музей кукол находился в ожидании нового здания, где могли бы разместиться все экспонаты. Ранее Музей кукол планировали разместить в одном из самых известных парков Тбилиси Мзиури. Но, как пояснили городские власти, строительство музея на территории парка в центре города противоречит закону. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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культура, грузия, новости, тбилиси, илья чавчавадзе, мераб костава, тбилисский музей кукол и игрушек
культура, грузия, новости, тбилиси, илья чавчавадзе, мераб костава, тбилисский музей кукол и игрушек
Музей кукол отремонтируют в Тбилиси
Музей кукол и его богатая коллекция находились в ожидании нового дома с 2012 года
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Ремонтные работы планируются в музее кукол и игрушек, а в мемориальном музее Мераба Костава и доме-музее Ильи Чавчавадзе реставрация идет полным ходом, рассказала генеральный директор "Объединения музеев Тбилиси" Нини Санадирадзе.
В июне 2022 года стало известно, что Тбилисский музей кукол и игрушек обретет новый дом в здании столичного Городского собрания (сакребуло). Теперь же Санадирадзе объявила, что вскоре в этом пространстве начнется ремонт.
Гендиректор "Объединения музеев" также сообщила, что ремонтные работы в мемориальном музее Костава и доме-музее Чавчавадзе, расположенном на улице Чубинашвили, сейчас находятся в активной фазе и проводятся при поддержке мэрии Тбилиси.
Тбилисский музей кукол был основан в 1937 году детской писательницей и педагогом Тинатин Туманишвили.
Кроме кукол, первоначальную коллекцию составляли кукольная посуда, игрушки, книги и рукописи. В 90-е годы музей был ограблен: пропали 24 куклы работы голландских, французских и швейцарских мастеров. В результате он был закрыт для посетителей более чем на 15 лет.
В 2008 году коллекция музея была пополнена и вновь открыта для посетителей. Музей кукол насчитывает около трех тысяч редких экспонатов. Это куклы XIX-XX в. из Индии, Китая, Японии и стран Европы.
С 2012 года музей кукол находился в ожидании нового здания, где могли бы разместиться все экспонаты.
Ранее Музей кукол планировали разместить в одном из самых известных парков Тбилиси Мзиури. Но, как пояснили городские власти, строительство музея на территории парка в центре города противоречит закону.