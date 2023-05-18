https://sputnik-georgia.ru/20230518/muzhchina-ranivshiy-sotrudnika-banka-v-batumi-budet-zhdat-suda-v-tyurme-277819526.html

Мужчина, ранивший сотрудника банка в Батуми, будет ждать суда в тюрьме

Мужчина, ранивший сотрудника банка в Батуми, будет ждать суда в тюрьме

Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T21:51+0400

2023-05-18T21:51+0400

2023-05-18T21:51+0400

батумский городской суд

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tbc bank

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Батумский городской суд оставил в заключении на время следствия обвиняемого в ранении сотрудника ТБС Bank, сообщает телеканал "Имеди". Инцидент произошел 16 мая в одном из филиалов банка в Батуми. Ираклий Шарадзе нанес несколько ножевых ранений сотруднику TBC Bank Джабе Абуладзе. Охрана банка задержала его на месте инцидента. Причиной нападения стала месть. Шарадзе обвиняется в попытке умышленного убийства. Преступление наказывается тюремным заключением на срок от 10 до 15 лет. Ранен сотрудник кредитного отдела TBC Bank в Батуми >>Сторона защиты требовала в качестве меры пресечения залог в размере ста тысяч лари. Судья не удовлетворил ходатайство. Следующий процесс назначен на 11 июля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

батуми

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