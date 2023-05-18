https://sputnik-georgia.ru/20230518/premer-gruzii-pozdravil-erdogana-s-uspeshnym-provedeniem-pervogo-tura-vyborov-277800371.html

Премьер Грузии поздравил Эрдогана с успешным проведением первого тура выборов

Премьер Грузии поздравил Эрдогана с успешным проведением первого тура выборов

Ни один из кандидатов на пост президента Турции не смог преодолеть планку в 50% голосов избирателей, второй тур состоится 28 мая 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T11:40+0400

2023-05-18T11:40+0400

2023-05-18T11:43+0400

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реджеп тайип эрдоган

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили провел телефонную беседу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с успешным проведением президентских выборов и успехом, достигнутым в первом туре, сообщили в пресс-службе правительства Грузии. В воскресенье в Турции прошли парламентские и президентские выборы. По данным Высшей избирательной комиссии (YSK), действующий глава государства Тайип Эрдоган получил 49,51% голосов, его главный соперник, лидер Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу – 44,88%, а кандидат от Альянса Ata (Альянс Ататюрка) Синан Оган – 5,7%. Премьер Грузии также поздравил Эрдогана с тем, что правящая партия Турции получила большинство голосов избирателей в ходе в парламентских выборов. Согласно результатам Центризбиркома Турции, "Республиканский альянс" во главе с Партией справедливости и развития (ПСР) президента Эрдогана набирает 49,47%.Президентские выборы в Турции – страну ждет второй тур>>Глава правительства также подчеркнул роль Эрдогана как в укреплении стратегического партнерства Турции и Грузии, так и в устойчивом и стабильном развитии региона с помощью совместных международных проектов, в которые включены обе страны. Премьер-министр Грузии пожелал Эрдогану успешно провести второй тур президентских выборов. В связи с тем, что ни один из кандидатов не преодолел планку в 50%, в понедельник Высшая избирательная комиссия Турции объявила второй тур президентских выборов. Он состоится 28 мая, в гонке участвуют Эрдоган и Кылычдароглу. Последние 10 дней предстоит жесткий процесс убеждения: 9,5 миллиона не голосовавших придут на избирательные участки.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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