https://sputnik-georgia.ru/20230518/programma-vseobschego-zdravookhraneniya-obsluzhila-94-zhiteley-gruzii--minzdrav-277817048.html

Программа всеобщего здравоохранения обслужила 94% жителей Грузии – Минздрав

Программа всеобщего здравоохранения обслужила 94% жителей Грузии – Минздрав

Ранее в Минздраве сообщили, что государство за десять лет профинансировало около 11 миллионов медицинских случаев 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T19:17+0400

2023-05-18T19:17+0400

2023-05-18T19:17+0400

грузия

новости

общество

зураб азарашвили

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программа всеобщего здравоохранения

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Программа всеобщего здравоохранения в 2010 году обслуживала только 30% жителей Грузии, а в 2022 году этот показатель возрос до 94%, заявил глава Минздрава Зураб Азарашвили во время выступления в парламенте в рамках министерского часа. В Грузии с 2013 года масштабно задействована Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.В результате задействования Программы всеобщего здравоохранения значительно сократились расходы жителей на медицинские услуги: в 2012 году данный показатель составлял 73%, а в 2022 году сократился до 40%, отметил министр. В стране практически не существует граждан, которых прямо или косвенно не коснулось бы преимущество программы всеобщего здравоохранения, подчеркнул Азарашвили. Программа всеобщего здравоохранения В рамках программы всеобщего здравоохранения финансируются как плановые, так и неотложные медсервисы, обслуживание семейных врачей и врачей-специалистов, медикаменты для хронических заболеваний. Что Грузия сделала для медобслуживания жителей страны за последние годы – данные Минздрава>>С 2013 года по сей день программой всеобщего здравоохранения воспользовались 94% населения страны. Государство за десять лет профинансировало около 11 миллионов медицинских случаев. На это ушло около 7 миллиардов лари. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, зураб азарашвили, минздрав, программа всеобщего здравоохранения