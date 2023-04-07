https://sputnik-georgia.ru/20230407/chto-gruziya-sdelala-dlya-medobsluzhivaniya-zhiteley-strany-za-poslednie-gody--dannye-minzdrava-276537370.html

Что Грузия сделала для медобслуживания жителей страны за последние годы – данные Минздрава

Что Грузия сделала для медобслуживания жителей страны за последние годы – данные Минздрава

Большая часть жителей страны может пользоваться медицинскими госсервисами, отмечают в ведомстве 07.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-07T19:28+0400

2023-04-07T19:28+0400

2023-04-07T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Забота о здоровье населения и повышение доступа к медицинским сервисам является приоритетом государства, говорится в сообщении министерства здравоохранения Грузии по случаю Всемирного дня здоровья. Всемирный день здоровья отмечается каждый год 7 апреля. Девиз Всемирного дня здоровья в этом году – "Здоровье для всех". Каждый человек имеет право и возможности сохранять свое здоровье, получать врачебную помощь, иметь доступ к профилактической медицине. В Минздраве Грузии отмечают, что большая часть жителей страны уже может пользоваться государственными сервисами в области здравоохранения.В каких случаях будут штрафовать аптеки: Минздрав Грузии огласил условия>>В Грузии с 2013 года действуют Программа всеобщего здравоохранения (государственное медицинское страхование граждан) и льготы на приобретение медикаментов неимущими гражданами, пенсионерами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В рамках программы финансируются как плановые, так и неотложные медсервисы, обслуживание семейных врачей и врачей-специалистов, медикаменты для хронических заболеваний. С 2013 года по сей день программой всеобщего здравоохранения воспользовались 94% населения страны. Государство за десять лет профинансировало около 11 миллионов медицинских случаев. На это ушло около 7 миллиардов лари. В 2022 году Минздрав Грузии начал программу по реабилитации пациентов с посттравматическими проблемами и инсультами, а также для пациентов с пороком сердца. Чем запомнился 2022 год в сфере здравоохранения: что сделано и что еще предстоит?>>Для увеличения доступа к медикаментам в 2022 году начались реформы в фармацевтической области. Открылся турецкий рынок, что позволило сократить цены до 60%-80%. Референтные цены, то есть тот максимальный предел, выше которого в стране нельзя продавать медикаменты, коснулись более 1 100 медикаментов. В результате данной реформы стоимость медикаментов сократилась на 40%. В случае референтных цен государство определяет средние оптовые и розничные цены с учетом надбавок аптек в зависимости от оптовой стоимости лекарства. Цены на остальные медикаменты устанавливают сами фармацевтические компании. С 2015 года действует беспрецедентная программа искоренения гепатита С. Грузия является показательной страной в этом направлении. Страна стала мировым лидером в в плане лечения этого опасного заболевания, которое медики прозвали "тихим убийцей" из-за его бессимптомного течения. К госпрограмме подключились более 80 тысяч пациентов. Когда в Грузии будет искоренен гепатит С? – ответ Минздрава>>Минздрав Грузии с 1 ноября 2022 года ввел новую систему финансирования клиник, согласно которой высчитываются базовые тарифы на лечение. Речь идет о международной системе DRG (Diagnostic Related Group). Новая система должна искоренить практику VIP-медсервисов за дополнительную плату. Для улучшения качества медицинских сервисов задействованы новые условия для получения права осуществления медобслуживаний в хирургических и реанимационных отделениях. Кроме этого, с 2025 года все клиники, включенные в госпрограмму, должны отвечать международным стандартам. О программе Программа всеобщего здравоохранения включает шесть групп: целевые группы (дети до 5 лет, студенты, пенсионеры, лица с ОВЗ, педагоги и социально незащищенные лица); граждане с высоким доходом; граждане со средним доходом; граждане с рейтинговыми баллами от 70 тысяч до 100 тысяч по шкале обеспеченности; подростки (от 6 до 18 лет); граждане с низким, нерегулярным доходом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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