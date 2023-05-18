https://sputnik-georgia.ru/20230518/proverka-chinovnikov-na-detektore-lzhi-mozhet-stat-obyazatelnoy-v-gruzii-277807978.html

Проверка чиновников на детекторе лжи может стать обязательной в Грузии?

Проверка чиновников на детекторе лжи может стать обязательной в Грузии?

Оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии" предлагает задавать чиновникам лишь один вопрос о сотрудничестве с иностранными спецслужбами 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T14:27+0400

2023-05-18T14:27+0400

2023-05-18T15:09+0400

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ираклий гарибашвили

альянс патриотов грузии

сша

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ТБИЛИСИ, 18 — Sputnik. Обязательное тестирование высших должностных лиц и представителей избирательных органов на детекторе лжи могут ввести в Грузии, чтобы исключить их сотрудничество с иностранными спецслужбами. Соответствующую законодательную инициативу, которая предусматривает проверку чиновников на детекторе лжи, готовит оппозиционная партия "Альянс патриотов Грузии". Как написал на своей странице в соцсети член партии Малхаз Топурия, единственный вопрос для них будет звучать следующим образом: "Сотрудничаете или нет, выражаете или нет интересы спецслужб других стран?". Как авторы инициативы, представители "Альянса патриотов Грузии" готовы первыми пройти тестирование, отметил он. При этом Топурия считает, что против новой инициативы будут выступать как многие члены правящего звена партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", так и оппозиционные группы, особенно крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники. Требование является законным и станет сдерживающим фактором для революций и разного рода колебаний в пользу интересов той или иной страны. Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что последняя попытка свержения власти в стране, чтобы в дальнейшем втянуть Грузию в войну, произошла 7-8 марта 2023 года. В те дни митингующие требовали от властей Грузии отказа от принятия закона об "иноагентах", против которого до этого выступили в Евросоюзе, Совете Европы, ООН, Госдеп США и лидеры некоторых западных стран-партнеров Грузии. Законопроект предполагал прозрачность финансирования неправительственных организаций.Деньги в грузинскую политику поступают через подставные НПО – Папуашвили>>МВД не раз предупреждало митингующих, чтобы они действовали в рамках закона, но, когда протест приобретал агрессивные формы, в ход шли спецназ, водометы, слезоточивый газ. Протестующие били стекла в окнах парламента, сжигали автомобили, кидали "коктейли Молотова" в правоохранителей. Разрядить обстановку удалось лишь 9 марта, после официального заявления об отказе властей Грузии принимать какой бы то ни было вариант закона об "иноагентах". Уже 10 марта парламент Грузии в срочном порядке провалил во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния". А вторую, американскую версию законопроекта "О регистрации иностранных агентов", которая не была рассмотрена на пленарном заседании, инициаторы отозвали. Оба варианта инициировали депутаты, которые откололись от правящей партии "Грузинская мечта" и основали общественное движение "Сила народа", но при этом остались в составе парламентского большинства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, альянс патриотов грузии, сша