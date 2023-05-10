https://sputnik-georgia.ru/20230510/dengi-v-gruzinskuyu-politiku-postupayut-cherez-podstavnye-npo--papuashvili-277541760.html

Деньги в грузинскую политику поступают через подставные НПО – Папуашвили

Деньги в грузинскую политику поступают через подставные НПО – Папуашвили

Гранты для НПО используют некоторые оппозиционные партии, считает спикер парламента Грузии 10.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-10T22:08+0400

2023-05-10T22:08+0400

2023-05-10T22:08+0400

грузия

новости

политика

шалва папуашвили

зураб джапаридзе

iri

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 10 мая — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что Служба госаудита должна заинтересоваться вопросом финансирования политических партий посредством фальшивых организаций, после чего ведомство заявило, что постоянно осуществляет мониторинг. В Грузии, как и во всех странах, запрещено принимать партийные пожертвования, поступающие из иностранного источника. В последнее время стало известно, что у оппозиционных партий "Гирчи – больше свободы", "Дроа" и "Европейская Грузия" есть подставные неправительственные организации, которые получают гранты и используют их для финансирования партий, считает спикер.Важно, чтобы американская исследовательская организация IRI обнародовала данные об объеме финансирования НПО, которое, по словам Папуашвили, на самом деле является продолжением оппозиционной партии "Гирчи". Кроме того, спикера интересует, с какой целью за счет IRI молодежь приучают к оружию и внедряют революционные сценарии.Ранее телеканал "Имеди" провел журналистское расследование, согласно которому партия "Гирчи – больше свободы" проводит тренинги для молодежи, чтобы подготовить их к революционному сценарию в стране. Лидер партии Зураб Джапаридзе отрицает обвинения."Когда подобные мероприятия финансируются деньгами американских налогоплательщиков, это, безусловно, очень шокирует... Мы прямо видим, что эти деньги используются против национальных интересов грузинского народа, поэтому важно, чтобы этот вопрос был пересмотрен", – заявил Папуашвили. Как отметил Папуашвили, именно об этом шла речь, когда говорилось о важности прозрачности иностранного финансирования, но, к сожалению, было неправильно донесено до общественности. Депутаты парламента Грузии провалили законопроект "О прозрачности иностранного влияния">>С 7 по 9 марта в Тбилиси на проспекте Руставели проходили масштабные акции протеста против принятия закона об "иноагентах", который подразумевал прозрачность финансирования неправительственных организаций. В ходе акций пострадали 58 полицейских, власти страны неоднократно делали заявления о намерении оппозиционных сил устроить революцию в Грузии. Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции. На акции за административные правонарушения были задержаны более 100 человек. Среди задержанных на акции протеста был Джапаридзе и член его партии Ника Мосиашвили. Их задержали в ночь на 8 марта по обвинению в мелком хулиганстве, неподчинении требованию полиции и отпустили спустя 48 часов. Ответ Службы госаудитаПосле заявления председателя парламента Грузии о том, что то Служба госаудита должна заинтересоваться вопросом финансирования политических партий, в ведомстве заявили, что постоянно мониторят ситуацию. "В рамках своего мандата Департамент мониторинга политических финансов Службы государственного аудита проводит мониторинг финансовой деятельности политических партий на постоянной основе", – сказано в сообщении. Мониторинг также распространяется на физических и юридических лиц, деятельность которых может быть связана с конкретными политическими субъектами, отметили в ведомстве.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, зураб джапаридзе, iri, акция против закона об иноагентах