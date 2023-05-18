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Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста
Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста
Страсбургский суд руководствуется правовыми нормами, а не политическими представлениями и впечатлениями, заявил министр 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T23:19+0400
2023-05-18T23:19+0400
2023-05-18T23:58+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека отказал заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение в Варшаву и это решение окончательное, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе после встречи с представителями аккредитованных в Грузии посольств. Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. По словам Брегадзе, Страсбургский суд принимает решение на основании доказательств и руководствуется правовыми нормами, а не политическими представлениями и впечатлениями. Министр также подчеркнул, что к Страсбургскому суду ни у кого нет вопросов. Семья Саакашвили не скрывает своего разочарования решением ЕСПЧ. Адвокаты Саакашвили потратили месяц на составление иска в ЕСПЧ – Папуашвили >>"Мы не получили от Страсбурга того решения, которого лично я ждала", – сказала мать Саакашвили Гиули Аласания журналистам. Аласания подчеркнула, что Саакашвили тяжелобольной политзаключенный. По ее словам, тяжелое состояние здоровья подтвердил не один достаточно высокого уровня врач, совершенно нейтральные люди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, европейский суд по правам человека, страсбург, еспч
грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, европейский суд по правам человека, страсбург, еспч
Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста
23:19 18.05.2023 (обновлено: 23:58 18.05.2023)
Страсбургский суд руководствуется правовыми нормами, а не политическими представлениями и впечатлениями, заявил министр
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека отказал заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение в Варшаву и это решение окончательное, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе после встречи с представителями аккредитованных в Грузии посольств.
Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны.
"На конкретное требование о том, чтобы осужденный Саакашвили немедленно был переведен в Варшаву для лечения был дан ответ, и это окончательное решение по вопросу", – заявил Брегадзе журналистам.
По словам Брегадзе, Страсбургский суд принимает решение на основании доказательств и руководствуется правовыми нормами, а не политическими представлениями и впечатлениями.
Министр также подчеркнул, что к Страсбургскому суду ни у кого нет вопросов.
Семья Саакашвили не скрывает своего разочарования решением ЕСПЧ.
"Мы не получили от Страсбурга того решения, которого лично я ждала", – сказала мать Саакашвили Гиули Аласания журналистам.
Аласания подчеркнула, что Саакашвили тяжелобольной политзаключенный. По ее словам, тяжелое состояние здоровья подтвердил не один достаточно высокого уровня врач, совершенно нейтральные люди.