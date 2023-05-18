https://sputnik-georgia.ru/20230518/reshenie-strasburgskogo-suda-o-perevode-saakashvili-okonchatelnoe---glava-minyusta-277821976.html

Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста

Решение Страсбургского суда о переводе Саакашвили окончательное – глава Минюста

Страсбургский суд руководствуется правовыми нормами, а не политическими представлениями и впечатлениями, заявил министр 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T23:19+0400

2023-05-18T23:19+0400

2023-05-18T23:58+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Европейский суд по правам человека отказал заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили в переводе на лечение в Варшаву и это решение окончательное, заявил глава Минюста Грузии Рати Брегадзе после встречи с представителями аккредитованных в Грузии посольств. Европейский суд по правам человека отказал осужденному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили по делу "Саакашвили против Грузии" в переводе на лечение в Варшаву, и в то же время государству не было поручено перевести его в другое лечебное учреждение внутри страны. По словам Брегадзе, Страсбургский суд принимает решение на основании доказательств и руководствуется правовыми нормами, а не политическими представлениями и впечатлениями. Министр также подчеркнул, что к Страсбургскому суду ни у кого нет вопросов. Семья Саакашвили не скрывает своего разочарования решением ЕСПЧ. Адвокаты Саакашвили потратили месяц на составление иска в ЕСПЧ – Папуашвили >>"Мы не получили от Страсбурга того решения, которого лично я ждала", – сказала мать Саакашвили Гиули Аласания журналистам. Аласания подчеркнула, что Саакашвили тяжелобольной политзаключенный. По ее словам, тяжелое состояние здоровья подтвердил не один достаточно высокого уровня врач, совершенно нейтральные люди.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, рати брегадзе, европейский суд по правам человека, страсбург, еспч