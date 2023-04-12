https://sputnik-georgia.ru/20230412/advokaty-saakashvili-potratili-mesyats-na-sostavlenie-iska-v-espch--papuashvili-276670589.html

Адвокаты Саакашвили потратили месяц на составление иска в ЕСПЧ – Папуашвили

Адвокаты Саакашвили потратили месяц на составление иска в ЕСПЧ – Папуашвили

В начале февраля Тбилисский городской суд отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья 12.04.2023, Sputnik Грузия

2023-04-12T15:56+0400

2023-04-12T15:56+0400

2023-04-12T15:56+0400

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ТБИЛИСИ, 12 апр — Sputnik. Адвокаты осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили утверждали, что его жизнь в опасности, однако им понадобилось больше месяца для того, чтобы обратиться в Европейский суд по правам человека, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне адвокат Шалва Хачапуридзе заявил, что от имени Саакашвили сторона защиты обратились в ЕСПЧ с жалобой на отказ суда освободить или отсрочить наказание для него. Тбилисский городской суд 6 февраля 2023 года отказал Саакашвили в освобождении или отсрочке наказания по состоянию здоровья. Судья Георгий Аревадзе счел более убедительными аргументы представителей Специальной пенитенциарной службы Минюста, которые поставили под сомнение диагнозы приглашенных защитой Саакашвили экспертов. Спустя почти месяц, 2 марта, это решение оставил в силе Тбилисский апелляционный суд. Адвокаты Саакашвили направили иск в ЕСПЧ для его освобождения>>"Мы увидели, что им понадобилось больше одного месяца. В условиях, когда они говорили, что вопрос якобы нужно решать с минуты на минуту и со дня на день и что жизни Михаила Саакашвили угрожает опасность, они потратили более одного месяца на составление иска. Посмотрим, какое решение вынесет Страсбургский суд", – заявил Папуашвили. При этом глава грузинского законодательного органа поприветствовал подачу иска в ЕСПЧ. "Очень хорошо и важно, что они обратились в Страсбургский суд. Мы тоже призывали их обратиться в Страсбургский суд, если они не верили суду собственной страны", – подчеркнул Папуашвили. При этом глава парламента отметил, что Грузия является членом Совета Европы, в том числе страной, подписавшей Европейскую конвенцию по правам человека. "Юрисдикция Страсбургского суда, безусловно, на нас распространяется в полной мере", – подчеркнул Папуашвили. Состояние Саакашвили С мая 2022 года осужденный экс-президент находится в гражданской клинике "Вивамеди", где его лечат от кахексии, вызванной неправильным питанием. По данным консилиума Народного защитника, состояние экс-президента продолжает ухудшаться. В клинике объясняют ухудшение состояния пациента тем, что он не подчиняется рекомендациям врачей и ест только некалорийную пищу, что приводит с снижению веса. Почему Саакашвили не вышел на свободу? Суд дал разъяснения >>На суде адвокаты экс-президента настаивала на том, что у Саакашвили деменция неуточненная, кахексия и выраженный атактический синдром, сопровождающийся разрушением ментальных функций, что является основанием для освобождения. Комплексное медицинское заключение было составлено на основе диагнозов, поставленных в том числе зарубежными врачами. По их словам, Саакашвили был отравлен тяжелыми металлами. Гендиректор "Вивамеди" Нино Надирадзе подтвердила наличие у Саакашвили кахексии. Но, по ее словам, кахексия вызвана не мальабсорбцией (нарушение всасывания в кишечнике), как об этом говорили эксперты от защиты, а отказом от нормального питания. О том, что Саакашвили целенаправленно не ест и отказывается выполнять назначения врачей, чтобы искусственно ухудшить состояние своего здоровья и добиться освобождения, не раз говорил министр юстиции Рати Брегадзе и другие представители власти. Они обвиняют ближайшее окружение Саакашвили в том, что они подстрекают его так поступать. Саакашвили – заключенный Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, а 1 октября был задержан в Тбилиси. К тому времени он был заочно приговорен к 6 годам лишения свободы по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании осужденных за убийство служащего банка Сандро Гиргвлиани. Здоровье Саакашвили и политика – какую связь увидели представители ПАСЕ >>Кроме того, Тбилисский городской суд рассматривает три дела против него – о растрате госсредств, о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы. С момента ареста Саакашвили провел в тюремной камере в общей сложности менее полугода, все остальное время он был в клиниках – сначала в тюремной, потом в военном госпитале, а теперь в клинике "Вивамеди".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, михаил саакашвили, шалва папуашвили, тбилисский городской суд, еспч, шалва хачапуридзе