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Спецоперация в Грузии – задержаны около 30 человек

Спецоперация в Грузии – задержаны около 30 человек

В результате обысков, проведенных в ходе спецоперации, изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T11:12+0400

2023-05-18T11:12+0400

2023-05-18T11:48+0400

происшествия

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Более 20 человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в регионах Грузии в рамках спецоперации, еще шестеро задержаны в тбилисском районе Поничала, сообщил глава департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе. Несколько подразделений спецназа были мобилизованы в разных местах района Поничала. В результате обысков изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере."Был проведен ряд контрольных закупок, которые запечатлены в виде аудио- и видео файлов", - отметил Купатадзе, который лично руководил спецоперацией в районе Поничала.На данный момент спецоперация продолжается в разных крупных городах Грузии, в том числе и в Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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