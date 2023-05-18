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Спецоперация в Грузии – задержаны около 30 человек
Спецоперация в Грузии – задержаны около 30 человек
В результате обысков, проведенных в ходе спецоперации, изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T11:12+0400
2023-05-18T11:12+0400
2023-05-18T11:48+0400
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Более 20 человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в регионах Грузии в рамках спецоперации, еще шестеро задержаны в тбилисском районе Поничала, сообщил глава департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе. Несколько подразделений спецназа были мобилизованы в разных местах района Поничала. В результате обысков изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере."Был проведен ряд контрольных закупок, которые запечатлены в виде аудио- и видео файлов", - отметил Купатадзе, который лично руководил спецоперацией в районе Поничала.На данный момент спецоперация продолжается в разных крупных городах Грузии, в том числе и в Кутаиси.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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происшествия, новости
Спецоперация в Грузии – задержаны около 30 человек
11:12 18.05.2023 (обновлено: 11:48 18.05.2023)
В результате обысков, проведенных в ходе спецоперации, изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Более 20 человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в регионах Грузии в рамках спецоперации, еще шестеро задержаны в тбилисском районе Поничала, сообщил глава департамента криминальной полиции Грузии Теймураз Купатадзе.
«На данном этапе на основании решения суда задержаны более 20 наркореализаторов. В Поничала задержаны шесть наркореализаторов. Мероприятия продолжаются в разных крупных городах. До конца дня количество задержанных обязательно увеличится», - заявил Купатадзе журналистам.
Несколько подразделений спецназа были мобилизованы в разных местах района Поничала.
В результате обысков изъяты различные наркотические вещества в крупном и в особо крупном размере.
"Был проведен ряд контрольных закупок, которые запечатлены в виде аудио- и видео файлов", - отметил Купатадзе, который лично руководил спецоперацией в районе Поничала.
На данный момент спецоперация продолжается в разных крупных городах Грузии, в том числе и в Кутаиси.