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Вместо трех министров в парламент в пятницу придут двое
Вместо трех министров в парламент в пятницу придут двое
Давиташвили должен был ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T22:37+0400
2023-05-18T22:37+0400
2023-05-18T22:37+0400
грузия
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леван давиташвили
шалва папуашвили
георгий амилахвари
вахтанг гомелаури
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили не сможет завтра прийти в парламент по состоянию здоровья, заявил спикер законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.Члены правительства выступят в парламенте в формате интерпелляции по запросу оппозиции. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Планировалось, что Давиташвили должен был ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети).Гомелаури предстоит ответить на вопрос о том, насколько соразмерной была сила, примененная полицией 7-8 марта против демонстрантов на акциях в центре Тбилиси против принятия закона об "иноагентах".Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в работников МВД, в результате чего пострадали 58 правоохранителей. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Обвиняемый в метании "коктейля Молотова" в полицейских в Тбилиси остался за решеткой>>К министру образования и науки Георгию Амилахвари у оппозиции вопрос на тему бесплатного питания школьников. В конце апреля министр образования заявил, что планируется разработка системы, которая обеспечит учащихся в школах питанием.Заявлению Амилахвари предшествовало обнародование исследования ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах Грузии испытывают полный голод, а 77% – частичный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, леван давиташвили, шалва папуашвили, георгий амилахвари, вахтанг гомелаури, парламент грузии
грузия, политика, новости, леван давиташвили, шалва папуашвили, георгий амилахвари, вахтанг гомелаури, парламент грузии
Вместо трех министров в парламент в пятницу придут двое
Давиташвили должен был ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили не сможет завтра прийти в парламент по состоянию здоровья, заявил спикер законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.
Члены правительства выступят в парламенте в формате интерпелляции по запросу оппозиции. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.
Планировалось, что Давиташвили должен был ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети).
"Таким образом, завтра вместо запланированных трех запросов у нас будет два запроса - министра образования и министра внутренних дел. Что касается запроса министра экономики, то он будет перенесен на следующий раз, на следующий день запроса, который будет в пятницу, в конце сессионной недели в сентябре", - заявил Папуашвили на заседании президиума парламента.
Гомелаури предстоит ответить на вопрос о том, насколько соразмерной была сила, примененная полицией 7-8 марта против демонстрантов на акциях в центре Тбилиси против принятия закона об "иноагентах".
Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в работников МВД, в результате чего пострадали 58 правоохранителей. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.
К министру образования и науки Георгию Амилахвари у оппозиции вопрос на тему бесплатного питания школьников. В конце апреля министр образования заявил, что планируется разработка системы, которая обеспечит учащихся в школах питанием.
Заявлению Амилахвари предшествовало обнародование исследования ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах Грузии испытывают полный голод, а 77% – частичный.