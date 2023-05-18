https://sputnik-georgia.ru/20230518/vmesto-trekh-ministrov-v-parlament-v-pyatnitsu-pridut-dvoe-277820082.html

Вместо трех министров в парламент в пятницу придут двое

Вместо трех министров в парламент в пятницу придут двое

Давиташвили должен был ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T22:37+0400

2023-05-18T22:37+0400

2023-05-18T22:37+0400

грузия

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леван давиташвили

шалва папуашвили

георгий амилахвари

вахтанг гомелаури

парламент грузии

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили не сможет завтра прийти в парламент по состоянию здоровья, заявил спикер законодательного органа Грузии Шалва Папуашвили.Члены правительства выступят в парламенте в формате интерпелляции по запросу оппозиции. Интерпелляция – это формат, в рамках которого глава правительства, министр или представитель другого подотчетного парламенту органа обязан прийти в парламент и ответить на вопросы группы депутатов не менее чем из семи человек.Планировалось, что Давиташвили должен был ответить на вопросы касательно строительства первого в Грузии глубоководного порта в Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети).Гомелаури предстоит ответить на вопрос о том, насколько соразмерной была сила, примененная полицией 7-8 марта против демонстрантов на акциях в центре Тбилиси против принятия закона об "иноагентах".Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в работников МВД, в результате чего пострадали 58 правоохранителей. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей.Обвиняемый в метании "коктейля Молотова" в полицейских в Тбилиси остался за решеткой>>К министру образования и науки Георгию Амилахвари у оппозиции вопрос на тему бесплатного питания школьников. В конце апреля министр образования заявил, что планируется разработка системы, которая обеспечит учащихся в школах питанием.Заявлению Амилахвари предшествовало обнародование исследования ЮНИСЕФ, согласно которому 38% детей в школах Грузии испытывают полный голод, а 77% – частичный.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, леван давиташвили, шалва папуашвили, георгий амилахвари, вахтанг гомелаури, парламент грузии