https://sputnik-georgia.ru/20230501/obvinyaemyy-v-napadenii-na-politseyskikh-budet-zhdat-prigovora-v-tyurme-277248156.html

Обвиняемый в нападении на полицейских будет ждать приговора в тюрьме

Обвиняемый в нападении на полицейских будет ждать приговора в тюрьме

Следствие установило, что обвиняемый во время акции на проспекте Руставели дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в полицейских 01.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-01T22:24+0400

2023-05-01T22:24+0400

2023-05-01T22:49+0400

грузия

новости

происшествия

тбилисский городской суд

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 1 май — Sputnik. Тбилисский городской суд оставил в силе заключение в качестве меры пресечения Лазаре Григориадису, обвиняемому в посягательстве на здоровье полицейского и уничтожении государственного имущества во время протестов 7-9 марта, сообщает Первый канал. Судья не удовлетворил ходатайство защиты о внесении залога в размере 20 тысяч лари (8 тысяч долларов). По информации телеканала, обвиняемый заявил суду, что не собирается скрыться. Одновременно с судебным заседанием прошла акция протеста с требованием освободить молодого человека. В ней приняли участие активисты и политики. Ряд оппозиционных партий выразил ему поддержку и солидарность после ареста. Они утверждают, что Григориадиса наказывают образцово-показательно. Суд избрал Григориадису меру пресечения в виде заключения под стражу 31 марта, хотя защита просила о залоге в эквиваленте 4 тысяч долларов, но суд ходатайство тогда отклонил. Детали дела По делу Григориадиса следствие установило, что 7 марта, примерно в 23:15, во время акции на проспекте Руставели он дважды бросил т. н. "коктейль Молотова" в сотрудников департамента по особым заданиям МВД Грузии, выполнявших свои профессиональные обязанности на прилегающей к проспекту улице 9 Апреля. В результате его действий два сотрудника департамента получили ожоги – им понадобилось стационарное лечение. Бросавшие "коктейль Молотова" в полицию должны быть наказаны – премьер Грузии >>Кроме того, следствие установило, что уже 9 марта ночью Григориадис умышленно поджег стоящий на улице Чантурия автомобиль, принадлежащий МВД Грузии, в следствие чего ущерб госбюджету составил 39,5 тысячи лари. Теперь задержанному грозит от 7 до 11 лет лишения свободы за посягательство на здоровье полицейского из-за его служебной деятельности и уничтожение имущества путем поджога. "Это неприемлемо" – Кобахидзе о евродепутате, участвовавшей в акции в Тбилиси >> В Тбилиси на проспекте Руставели с 7 по 9 марта проходили акции протеста против принятия закона об "иноагентах". Часть протестующих вела себя агрессивно, кидая камни, "коктейли Молотова" и другие предметы в сотрудников полиции, в результате чего пострадали 58 сотрудников МВД. Полиция, в свою очередь, применяла против митингующих водометы, слезоточивый газ и перцовый спрей. В данный момент, помимо Григориадиса, по делу о нападениях на полицейских на акциях протеста проходит еще один человек, он находится на свободе под залог.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилисский городской суд, акция против закона об иноагентах