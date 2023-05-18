https://sputnik-georgia.ru/20230518/vvedenie-sanktsiy-protiv-rossii-opasno-dlya-gruzii--vitse-spiker-parlamenta-gruzii-277811131.html

Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии

Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии

Оппозиция и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России 18.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-18T16:34+0400

2023-05-18T16:34+0400

2023-05-18T16:34+0400

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Грузия пострадает экономически и с военной точки зрения, если введет санкции против России, считает вице-спикер парламента Гия Вольский.Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия.Вольский также напомнил, что Грузия сказала решающее слово для принятия России во Всемирную торговую организацию, а взамен ничего не получила.Россия стала полноправным членом ВТО 22 августа 2012 год. До тех пор Грузия оставалась единственным членом организации, с которым Россия не могла подписать двустороннее соглашения.По его словам, для нынешних властей Грузии получить что-то взамен – это интересы сотен тысяч соотечественников, "чтобы они не платили в три-четыре раза больше денег, чтобы приехать на родину". "У Грузии нет других интересов", – подчеркнул Вольский.Кобахидзе: все понимают осторожность и прагматизм Молдовы, а Грузии – нет>>Часть оппозиции и некоторые западные политики призывают Грузию ввести санкции против России. К примеру, после того, как стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией, Евросоюз призвал грузинские власти присоединиться к санкциям ЕС и других стран против России в авиационном секторе и быть внимательной в отношении любых попыток обхода санкций.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию.Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Указ президента России Владимира Путина об отмене визового режима для граждан Грузии, который действовал 23 года вступил в силу 15 мая. Согласно указу, граждане Грузии смогут без визы въезжать в Россию только на основании действительных документов и оставаться там на срок 90 дней из каждых 180 дней.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, вто, всемирная торговая организация, владимир путин, москва, тбилиси, антироссийские санкции