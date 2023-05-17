https://sputnik-georgia.ru/20230517/kobakhidze-vse-ponimayut-ostorozhnost-i-pragmatizm-moldovy-a-gruzii--net-277762639.html

Кобахидзе: все понимают осторожность и прагматизм Молдовы, а Грузии – нет

Кобахидзе: все понимают осторожность и прагматизм Молдовы, а Грузии – нет

В июне Украина и Молдова получили статус кандидата на членство в ЕС, а Грузия – нет, грузинские власти назвали это политическим решением 17.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-17T14:15+0400

2023-05-17T14:15+0400

2023-05-17T14:28+0400

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ТБИЛИСИ, 17 мая — Sputnik. Грузия, как и Молдова, проводит осторожную и прагматичную политику, но все равно становится объектом критики, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Пресс-спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано накануне заявил, что ЕС озабочен тем, что Грузия вслед за отменой Россией запрета на прямое авиасообщение согласились на возобновление полетов между странами. Он отметил, что решение Грузии о возобновлении авиасообщения с Россией вызывает озабоченность с учетом ее стремлений в Евросоюз. Никто не критикует Молдову за осторожную политику, и все относятся к этому с пониманием, отметил он.Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал позорной принятую в феврале 2023 года резолюцию Европарламента, в которой говорится об ухудшении состояния здоровья осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и неадекватной реакции властей страны на это. Кроме того, некоторые европарламентарии выступают с резкой критикой в адрес грузинских властей, обвиняя их в уклонении от западного курса. Евросоюз озабочен предстоящим возобновлением авиасообщения между Грузией и Россией>>Власти Грузии заявляют, что оппозиция, в том числе партия "Единое национальное движения", основанная Саакашвили, препятствует получению статуса-кандидата и пытается подорвать имидж страны на международной арене. "Когда все понимают осторожность и прагматизм Молдовы и не понимают даже половину нашего, то общество здесь должно разглядеть, в чем причина. Думаю, причина в одном: от Грузии, к сожалению, ждут другого, в отличие от Молдовы. Существует глобальная партия войны, которая ждет от Грузии чего-то другого", – отметил Кобахидзе. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. Премьер: Евросоюз продолжает торговать с Россией, а Грузию призывают не делать этого>>Что касается получение Грузией статуса страны-кандидата на членство в ЕС, то Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Статус кандидата в тот же день получили Украина и Молдова. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Ранее власти Грузии назвали отказ предоставить статус кандидата в ЕС Грузии в 2022 году политическим решением, заявив, что Грузия выполнила большую часть требований Соглашения об ассоциации с ЕС и достигла большего прогресса, чем Украина и Молдова. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, грузия - ес, молдова