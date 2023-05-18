https://sputnik-georgia.ru/20230518/zhiteli-rustavi-i-gardabani-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-277818991.html

Жители Рустави и Гардабани останутся без воды на сутки

Жители Рустави и Гардабани останутся без воды на сутки

Работы проведут шесть технических групп компании одновременно на 13 участках магистральной сети в круглосуточном режиме 18.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Жители городов Рустави и Гардабани, а также поселка Чкондидели в Квемо Картли останутся на сутки без воды с 14:00 19 мая до 14:00 20 мая, сообщает пресс-служба компании "Руставис цкали" ("Вода Рустави"). Как сообщает компания, ограничение подачи воды связано с работами по ремонту водопроводной сети. По информации компании, работы проведут шесть технических групп компании одновременно на 13 участках магистральной сети в круглосуточном режиме. В результате восстановления существующих повреждений на магистральной сети улучшится управление потоком воды и уменьшатся потери. Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави >>Компания "Руставис цкали" приносит извинения своим пользователям за доставленные неудобства. До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами. Компания заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 22 00 11 или в социальной сети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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