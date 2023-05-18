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Жители Рустави и Гардабани останутся без воды на сутки
Жители Рустави и Гардабани останутся без воды на сутки
Работы проведут шесть технических групп компании одновременно на 13 участках магистральной сети в круглосуточном режиме 18.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-18T21:05+0400
2023-05-18T21:05+0400
2023-05-18T21:05+0400
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ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Жители городов Рустави и Гардабани, а также поселка Чкондидели в Квемо Картли останутся на сутки без воды с 14:00 19 мая до 14:00 20 мая, сообщает пресс-служба компании "Руставис цкали" ("Вода Рустави"). Как сообщает компания, ограничение подачи воды связано с работами по ремонту водопроводной сети. По информации компании, работы проведут шесть технических групп компании одновременно на 13 участках магистральной сети в круглосуточном режиме. В результате восстановления существующих повреждений на магистральной сети улучшится управление потоком воды и уменьшатся потери. Когда Национальная комиссия рассмотрит проблемы водоснабжения в Рустави >>Компания "Руставис цкали" приносит извинения своим пользователям за доставленные неудобства. До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами. Компания заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 22 00 11 или в социальной сети.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, рустави, гардабани
грузия, новости, общество, рустави, гардабани
Жители Рустави и Гардабани останутся без воды на сутки
Работы проведут шесть технических групп компании одновременно на 13 участках магистральной сети в круглосуточном режиме
ТБИЛИСИ, 18 мая — Sputnik. Жители городов Рустави и Гардабани, а также поселка Чкондидели в Квемо Картли останутся на сутки без воды с 14:00 19 мая до 14:00 20 мая, сообщает пресс-служба компании "Руставис цкали" ("Вода Рустави").
Как сообщает компания, ограничение подачи воды связано с работами по ремонту водопроводной сети.
"В результате диагностических работ, проведенных компанией "Руставис цкали", на городских сетях центрального водоснабжения были выявлены поврежденные участки сети и разработан оперативный план мероприятий. Необходимые восстановительные работы начнутся завтра, 19 мая, в 14:00", – говорится в заявлении.
По информации компании, работы проведут шесть технических групп компании одновременно на 13 участках магистральной сети в круглосуточном режиме.
В результате восстановления существующих повреждений на магистральной сети улучшится управление потоком воды и уменьшатся потери.
Компания "Руставис цкали" приносит извинения своим пользователям за доставленные неудобства. До полного восстановления водоснабжения компания будет поставлять воду населению цистернами.
Компания заранее рассылает абонентам информацию об ограничении и восстановлении подачи воды в виде SMS-сообщений. Подробную информацию можно узнать по горячей линии компании 22 00 11 или в социальной сети.