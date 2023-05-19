https://sputnik-georgia.ru/20230519/aviakompaniya-red-wings-budet-letat-iz-rossii-v-gruziyu-277829316.html

Авиакомпания Red Wings будет летать из России в Грузию

Авиакомпания Red Wings будет летать из России в Грузию

Три раза в неделю самолеты будут летать из Сочи в Тбилиси и из Москвы в Кутаиси и обратно 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T11:15+0400

2023-05-19T11:15+0400

2023-05-19T11:34+0400

авиасообщение россии и грузии

новости

туризм

грузия

тбилиси

москва

агентство гражданской авиации

georgian airways

сочи

кутаиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23678/73/236787302_0:0:3160:1777_1920x0_80_0_0_1edfca55e8950a7c0c7a4024260c2e47.jpg

ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Российская авиакомпания Red Wings получила разрешение на прямые полеты в Грузию, сообщили в Агентстве гражданской авиации Грузии.Соответствующее разрешение Агентство гражданской авиации выдало 18 мая. Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который действовал около четырех лет.Ранее разрешение на выполнение прямых перелетов с 19 мая получила российская авиакомпания "Азимут", а грузинская компания Georgian Airways – с 20 мая. Авиарейсы будут выполняться ежедневно из Москвы (Внуково) в Тбилиси и обратно.Россия и Грузия возобновляют прямое авиасообщение с пятницы>>Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Диалог между странами поддерживается в рамках международных Женевских переговоров и встреч спецпредставителя премьера Грузии по урегулированию отношений с РФ Зураба Абашидзе и члена Совфеда РФ Григория Карасина.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

москва

сочи

кутаиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

авиасообщение россии и грузии, новости, туризм, грузия, тбилиси, москва, агентство гражданской авиации, georgian airways, сочи, кутаиси, кутаисский международный аэропорт