https://sputnik-georgia.ru/20230519/azhiotazh-posla-ssha-iz-za-aviareysov-neponyaten--deputat-sily-naroda-277846855.html

Ажиотаж посла США из-за авиарейсов непонятен – депутат "Силы народа"

Ажиотаж посла США из-за авиарейсов непонятен – депутат "Силы народа"

Если посол хочет помочь гражданам Грузии, то пусть лоббирует безвизовый режим для них в США, заявил депутат 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T18:04+0400

2023-05-19T18:04+0400

2023-05-19T18:04+0400

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авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Заявления посла США Келли Дегнан непонятны, как и ее ажиотаж, заявил депутат от политической группы "Сила народа" Созар Субари. Посол США Келли Дегнан заявила, что восстановление авиасообщения идет на пользу только России и она понимает возмущение грузинского народа, который осознает, какую цену заплатит Грузия за это. По его словам, если Дегнан хочет помочь гражданам Грузии, то пусть лоббирует безвизовый режим для них в США. "Если она так хочет создать условия для граждан Грузии, пусть пролоббирует, чтобы у граждан Грузии был безвизовый режим с США и не создавались бы ситуации, когда у детей запланирован концерт, а им не дают визы", – сказал Субари. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Вскоре после этого премьВласти Грузии ничего не могут сделать – Каладзе о восстановлении полетов с РФПремьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа. Первый прямой рейс (Москва-Тбилиси) 19 мая осуществила российская авиакомпания "Азимут". К этому времени Грузия разрешила полеты трем авиакомпаниям, из них – двум российским.Противники возобновления прямого авиасообщения между Грузией и Россией в пятницу устроили акцию протеста у Тбилисского международного аэропорта. Как заявили оппозиционеры, это неприемлемо, в то время как Запад ужесточает санкции против России из-за конфликта на Украине. В свою очередь премьер Грузии обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, созар субари, авиасообщение россии и грузии