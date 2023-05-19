https://sputnik-georgia.ru/20230519/deputaty-poshli-v-rukopashnuyu-glava-mvd-gruzii-vystupaet-na-fone-draki-277852389.html

Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки

Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки

Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства 19.05.2023, Sputnik Грузия

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2023-05-19T20:33+0400

грузия

политика

новости

георгий вашадзе

вахтанг гомелаури

парламент грузии

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Драка произошла в зале заседаний парламента между представителями политической группы "Сила народа" и представителями оппозиционного фланга во время выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Министр рассказал депутатам о ситуации на акции против законов "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, которые закончились массовыми беспорядками и разгоном протестующих. После этого право выступить получили депутаты парламента. Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства. Полиция защищает всех - глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы >>Когда Вашадзе спустился с трибуны, между ним и депутатом от "Силы народа" Дачи Берая произошла драка, к которой присоединились другие депутаты. Разнять их удалось только после вмешательства коллег и приставов. В данный момент ситуация в зале заседаний остается напряженной, между тем выступления продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, георгий вашадзе, вахтанг гомелаури, парламент грузии, акция против закона об иноагентах