https://sputnik-georgia.ru/20230519/deputaty-poshli-v-rukopashnuyu-glava-mvd-gruzii-vystupaet-na-fone-draki-277852389.html
Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки
Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки
Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T20:30+0400
2023-05-19T20:30+0400
2023-05-19T20:33+0400
грузия
политика
новости
георгий вашадзе
вахтанг гомелаури
парламент грузии
акция против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629509_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e92776a1b441fd7de5071c187d9f25f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Драка произошла в зале заседаний парламента между представителями политической группы "Сила народа" и представителями оппозиционного фланга во время выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Министр рассказал депутатам о ситуации на акции против законов "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, которые закончились массовыми беспорядками и разгоном протестующих. После этого право выступить получили депутаты парламента. Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства. Полиция защищает всех - глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы >>Когда Вашадзе спустился с трибуны, между ним и депутатом от "Силы народа" Дачи Берая произошла драка, к которой присоединились другие депутаты. Разнять их удалось только после вмешательства коллег и приставов. В данный момент ситуация в зале заседаний остается напряженной, между тем выступления продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629509_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_8e476b66f180055235404a31b1ee65c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, георгий вашадзе, вахтанг гомелаури, парламент грузии, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, георгий вашадзе, вахтанг гомелаури, парламент грузии, акция против закона об иноагентах
Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки
20:30 19.05.2023 (обновлено: 20:33 19.05.2023)
Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Драка произошла в зале заседаний парламента между представителями политической группы "Сила народа" и представителями оппозиционного фланга во время выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.
Министр рассказал депутатам о ситуации на акции против законов "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, которые закончились массовыми беспорядками и разгоном протестующих. После этого право выступить получили депутаты парламента.
Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства.
Когда Вашадзе спустился с трибуны, между ним и депутатом от "Силы народа" Дачи Берая произошла драка, к которой присоединились другие депутаты.
Разнять их удалось только после вмешательства коллег и приставов.
В данный момент ситуация в зале заседаний остается напряженной, между тем выступления продолжаются.