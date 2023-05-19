Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20230519/deputaty-poshli-v-rukopashnuyu-glava-mvd-gruzii-vystupaet-na-fone-draki-277852389.html
Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки
Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки
Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T20:30+0400
2023-05-19T20:33+0400
грузия
политика
новости
георгий вашадзе
вахтанг гомелаури
парламент грузии
акция против закона об иноагентах
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629509_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5e92776a1b441fd7de5071c187d9f25f.jpg
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Драка произошла в зале заседаний парламента между представителями политической группы "Сила народа" и представителями оппозиционного фланга во время выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури. Министр рассказал депутатам о ситуации на акции против законов "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, которые закончились массовыми беспорядками и разгоном протестующих. После этого право выступить получили депутаты парламента. Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства. Полиция защищает всех - глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы &gt;&gt;Когда Вашадзе спустился с трибуны, между ним и депутатом от "Силы народа" Дачи Берая произошла драка, к которой присоединились другие депутаты. Разнять их удалось только после вмешательства коллег и приставов. В данный момент ситуация в зале заседаний остается напряженной, между тем выступления продолжаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/09/275629509_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_8e476b66f180055235404a31b1ee65c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, политика, новости, георгий вашадзе, вахтанг гомелаури, парламент грузии, акция против закона об иноагентах
грузия, политика, новости, георгий вашадзе, вахтанг гомелаури, парламент грузии, акция против закона об иноагентах

Депутаты пошли в рукопашную: глава МВД Грузии выступает на фоне драки

20:30 19.05.2023 (обновлено: 20:33 19.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerПарламент Грузии утром. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции
Парламент Грузии утром. Обстановка на проспекте Руставели 9 марта после разгона митинга оппозиции - Sputnik Грузия, 1920, 19.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться на
НовостиTelegram
Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Драка произошла в зале заседаний парламента между представителями политической группы "Сила народа" и представителями оппозиционного фланга во время выступления главы МВД Грузии Вахтанга Гомелаури.
Министр рассказал депутатам о ситуации на акции против законов "Об иностранных агентах" 7 и 8 марта, которые закончились массовыми беспорядками и разгоном протестующих. После этого право выступить получили депутаты парламента.
Резкие заявления лидера "Стратегии Агмашенебели" Георгия Вашадзе в адрес представителей "Силы народа" и правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вызвали шум в зале заседаний, который перерос во взаимные оскорбления оппозиции и большинства.
Полиция защищает всех - глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы >>
Когда Вашадзе спустился с трибуны, между ним и депутатом от "Силы народа" Дачи Берая произошла драка, к которой присоединились другие депутаты.
Разнять их удалось только после вмешательства коллег и приставов.
В данный момент ситуация в зале заседаний остается напряженной, между тем выступления продолжаются.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0