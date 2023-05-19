https://sputnik-georgia.ru/20230519/politsiya-zaschischaet-vsekh---glava-mvd-gruzii-o-sobytiyakh-vokrug-pervogo-reysa-iz-moskvy--277850924.html
Полиция защищает всех – глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы
Полиция защищает всех – глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы
Шестерых человек задержали у аэропорта за то, что они оскорбляли полицию и кидали в них краску, сказал министр 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T19:56+0400
2023-05-19T19:56+0400
2023-05-19T20:31+0400
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вахтанг гомелаури
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тбилисский международный аэропорт
авиасообщение россии и грузии
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция во время акции против возобновления авиасообщения с Россией у Тбилисского международного аэропорта действовала в целях защиты как противников прямых полетов, так и прибывающих из-за рубежа, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте. Самолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Параллельно около Тбилисского аэропорта прошла организованная оппозиционными партиями акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Участников акции не пустили в зал прилета, и они протестовали на улице. При этом он отметил, что МВД отвечает за безопасность всех граждан. "Мы, МВД Грузии, защитники всех граждан и обязаны обеспечивать безопасность всех – одной группы, второй группы, в том числе приезжих гостей, туристов и так далее. У протестующих не было никаких проблем, мы выделили им место, нашли парковку, помогли им и сказали, пожалуйста, можете остановиться здесь, можете выражать свое мнение, кричать, единственное – они не должны были оскорблять полицейских", – сказал Гомелаури. Чикашвили: возобновление полетов из Москвы в Тбилиси – это победа народной дипломатии>>Несмотря на предупреждения, по словам министра, митингующие словесно оскорбляли полицейских, кидали краску в них."Это неправильно, в результате были задержаны шесть человек, их отвезли в суд, и дальше уже дело суда... Если бы они стояли спокойно, никто бы их не задержал", – сказал Гомелаури. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Протест против прямых полетов с РФ: премьер Грузии обвинил оппозицию в двойных стандартах>>Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа. Премьер Грузии обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе. Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).Читайте также:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, тбилиси, москва, тбилисский международный аэропорт, авиасообщение россии и грузии
Полиция защищает всех – глава МВД Грузии о событиях вокруг первого рейса из Москвы
19:56 19.05.2023 (обновлено: 20:31 19.05.2023)
Шестерых человек задержали у аэропорта за то, что они оскорбляли полицию и кидали в них краску, сказал министр
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Полиция во время акции против возобновления авиасообщения с Россией у Тбилисского международного аэропорта действовала в целях защиты как противников прямых полетов, так и прибывающих из-за рубежа, заявил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури в парламенте.
Самолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Параллельно около Тбилисского аэропорта прошла организованная оппозиционными партиями акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией. Участников акции не пустили в зал прилета, и они протестовали на улице.
"В аэропорт в тот момент прилетело четыре рейса, около 600 человек, и если бы акция была в здании, там было бы обливание краской и так далее, чего мы не могли допустить", – сказал Гомелаури.
При этом он отметил, что МВД отвечает за безопасность всех граждан.
"Мы, МВД Грузии, защитники всех граждан и обязаны обеспечивать безопасность всех – одной группы, второй группы, в том числе приезжих гостей, туристов и так далее. У протестующих не было никаких проблем, мы выделили им место, нашли парковку, помогли им и сказали, пожалуйста, можете остановиться здесь, можете выражать свое мнение, кричать, единственное – они не должны были оскорблять полицейских", – сказал Гомелаури.
Несмотря на предупреждения, по словам министра, митингующие словесно оскорбляли полицейских, кидали краску в них.
"Это неправильно, в результате были задержаны шесть человек, их отвезли в суд, и дальше уже дело суда... Если бы они стояли спокойно, никто бы их не задержал", – сказал Гомелаури.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая.
Вскоре после этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и все лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят из интересов народа.
Премьер Грузии обвинил протестующих оппозиционеров, которые во время президентства Михаила Саакашвили были его однопартийцами, в двойных стандартах. Премьер напомнил о том, что именно Саакашвили спустя несколько лет после войны августа 2008 года в одностороннем порядке отменил визы для граждан России и лично встречал туристов из России на грузино-российской границе.
Авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений, они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
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