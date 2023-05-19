https://sputnik-georgia.ru/20230519/glava-gruzinskoy-mechty-obvinil-oppozitsiyu-v-antigosudarstvennykh-deystviyakh-277840755.html

Глава "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в антигосударственных действиях

Глава "Грузинской мечты" обвинил оппозицию в антигосударственных действиях

Когда оппозиционеры сдают квартиры россиянам или получают деньги из России, у них нет дискомфорта, заявил председатель правящей партии 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T16:41+0400

2023-05-19T16:41+0400

2023-05-19T16:41+0400

грузия

новости

политика

ираклий кобахидзе

грузинская мечта

авиасообщение россии и грузии

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Отношение грузинской оппозиции к возобновлению авиасообщения – антигосударственное, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Самолет российской авиакомпании "Азимут" в пятницу совершил первый после снятия Россией запрета на прямое авиасообщение между странами рейс из Москвы в Тбилиси. Параллельно около Тбилисского аэропорта проходит организованная оппозиционными партиями акция протеста несогласных с возобновлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией, в то время как Запад вводит все больше санкций против РФ из-за конфликта на Украине. При это он отметил, что, когда оппозиционеры сдают квартиры россиянам или получают деньги из России, у них нет дискомфорта. Он также отметил, что грузинский народ поддерживает восстановление авиасообщения с Россией. "Сегодня некоторые говорили от имени грузинского народа, что якобы грузинский народ встревожен, в том числе президент Грузии в своем посте. Я напомню, если хотите даже сами проверьте эти данные, что даже по фальсифицированным данным Международного республиканского института (IRI) большинство было за восстановление полетов. В такое время говорить от имени грузинского народа безответственно", – сказал Кобахидзе. Власти Грузии ничего не могут сделать – Каладзе о восстановлении полетов с РФ >>Согласно исследованию IRI, 48% опрошенных высказались за возобновление авиасообщения с Россией. Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией 10 мая. Власти Грузии заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в России и периодически посещают родину. Разрешение на прямое авиасообщение уже получили три авиакомпании: две российские (Azimuth и Red Wings) и одна грузинская (Georgian Airways). Всего желание осуществлять прямые рейсы между Россией и Грузия выразили пять авиакомпаний.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, грузинская мечта, авиасообщение россии и грузии