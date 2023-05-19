https://sputnik-georgia.ru/20230519/meriya-tbilisi-razryvaet-kontakt-s-rossiyskoy-kompaniey-iz-za-sanktsiy-277854663.html

Мэрия Тбилиси разрывает контакт с российской компанией из-за санкций

Мэрия Тбилиси разрывает контакт с российской компанией из-за санкций

Тендер на поставку 44 вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития, в декабре 2021 года выиграла компания "Метровагонмаш" 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T22:22+0400

2023-05-19T22:22+0400

2023-05-19T22:22+0400

грузия

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ебрр

мэрия тбилиси

тбилисский метрополитен

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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Мэрия Тбилиси приняла решение разорвать контракт с российской компанией "Метровагонмаш", из-за того что компания попала под международные санкции, говорится в заявлении мэрии. Тендер на поставку 44 вагонов, объявленный Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в декабре 2021 года выиграла компания "Метровагонмаш". Однако в марте 2022 года ЕБРР приостановил выплату около 50 миллионов евро из-за вероятности попадания компании под международные санкции. В феврале столичные власти решили все-таки не расторгать контракт с российским предприятием. "Со стороны наших международных партнеров 19 мая 2023 года компания попала под санкции. Как известно обществу, Грузия осуществляет исполнение международных финансовых санкций. Соответственно, муниципалитет Тбилиси не собирается сотрудничать с подсанкционной компанией, и соглашение с "Метровагонмаш" будет упразднено", – говорится в заявлении мэрии.ЕБРР остановил закупку вагонов для метро Тбилиси у российской компании >>По данным мэрии, процедуры по упразднению соглашения уже начаты. Соглашение с "Метровагонмаш" было оформлено в ноябре 2021 года. "Метровагонмаш" входит в холдинг "Трансмашхолдинг", который является одним из двух крупнейших в России производителей подвижного состава для рельсового транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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