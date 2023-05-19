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МВД Грузии задержало почти 20 человек за приобретение и хранение наркотиков
МВД Грузии задержало почти 20 человек за приобретение и хранение наркотиков
По данным МВД Грузии, самому старшему из задержанных 53 года, а самому младшему – 19 лет 19.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-19T10:02+0400
2023-05-19T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Во время спецоперации сотрудники полиции задержали 18 человек за приобретение и хранение наркотиков и выращивание наркотических растений, говорится в сообщении МВД Грузии. Спецоперация проходила как в Тбилиси, так и в Аджарской автономной республике и регионах страны. По данным МВД Грузии, самому старшему из задержанных 53 года, а самому младшему – 19 лет. Итоги спецоперации против наркоторговцев в Грузии – МВД рассказало о результатах >>В Грузии разделены понятия хранения и приобретения наркотических средств и их реализация. При этом хранение и приобретение для личных целей наркотического препарата является административным нарушением. Количество наркотика для личных целей определено для каждого препарата отдельно. Повторное нарушение ведет уже к уголовной ответственности. Хранение и приобретение большего, чем определено законом, количества наркотического препарата для личного потребления карается лишением свободы до 20 лет либо бессрочным заключением, в зависимости от количества наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
новости, грузия, происшествия, мвд грузии, наркопреступления в грузии
МВД Грузии задержало почти 20 человек за приобретение и хранение наркотиков
10:02 19.05.2023 (обновлено: 10:06 19.05.2023)
По данным МВД Грузии, самому старшему из задержанных 53 года, а самому младшему – 19 лет
ТБИЛИСИ, 19 мая — Sputnik. Во время спецоперации сотрудники полиции задержали 18 человек за приобретение и хранение наркотиков и выращивание наркотических растений, говорится в сообщении МВД Грузии.
Спецоперация проходила как в Тбилиси, так и в Аджарской автономной республике и регионах страны.
По данным МВД Грузии, самому старшему из задержанных 53 года, а самому младшему – 19 лет.
В Грузии разделены понятия хранения и приобретения наркотических средств и их реализация.
При этом хранение и приобретение для личных целей наркотического препарата является административным нарушением. Количество наркотика для личных целей определено для каждого препарата отдельно. Повторное нарушение ведет уже к уголовной ответственности.
Хранение и приобретение большего, чем определено законом, количества наркотического препарата для личного потребления карается лишением свободы до 20 лет либо бессрочным заключением, в зависимости от количества наркотиков.