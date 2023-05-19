https://sputnik-georgia.ru/20230519/narodnye-primety-na-ioanna-bogoslova-2023-chto-nelzya-delat-21-maya-277855467.html

Народные приметы на Иоанна Богослова 2023: что нельзя делать 21 мая?

Народные приметы на Иоанна Богослова 2023: что нельзя делать 21 мая?

Самого юного из двенадцати апостолов Спасителя – Иоанна Богослова, православная церковь поминает 21 мая 19.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-19T23:04+0400

2023-05-19T23:04+0400

2023-05-19T23:04+0400

справки

религия

календарь религиозных праздников

день апостола и евангелиста иоанна богослова

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В народном календаре праздник называют "Иванов день" или "Иван долгий", с которым связаны множество примет и запретов. Какие приметы связаны с днем памяти Иоанна Богослова - что нельзя делать 21 мая, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя на Иоанна Богослова заниматься тяжелым трудом - делать ремонт или уборку – по народным приметам, можно привлечь неприятности. Также нельзя 21 мая стирать и гладить - одежда может быстро износится. Резать овощи в день памяти Иоанна Богослова нельзя – это плохая примета, урожая не будет. Нельзя в церковный праздник переедать и злоупотреблять алкогольными напитками. Также нельзя на Иоанна Богослова лгать, сквернословить, спорить и ругаться – по приметам, можно весь год провести в скандалах. Проникать в тайны божественных замыслов и гадать 21 мая нельзя, несмотря на то что в христианской традиции Иоанна Богослова связывали с мистической стороной веры. По народным приметам, сон в ночь на 21 мая вещий, поэтому нельзя его никому рассказывать. Народные приметы По народным приметам, если на Иоанна Богослова идет дождь - летом грибов будет много, а если выдалась солнечная погода - грибов не будет. Летом не будет дождей, если 21 мая ярко светит солнце, а если выдалась дождливая погода – это явная примета, что летний сезон предстоит пасмурный и прохладный. По приметам, если на Иоанна Богослова зацвела черемуха - значит пора сеять пшеницу. Хорошая примета - яркий красочный закат 21 мая, предвещающая солнечные, погожие дни. Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20230519/den-apostola-ioanna-bogoslova-2023-traditsii-i-molitvy-277851747.html

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справки , религия , календарь религиозных праздников, день апостола и евангелиста иоанна богослова